Notte di tensione nella casa del GF Vip dopo la puntata serale in onda su Canale 5. Daniele Dal Moro ha sbottato contro Signorini e il reality show in seguito al duro confronto che ha avuto in confessionale con il conduttore e l'opinionista Sonia Bruganelli.

Amaurys Perez, invece, ha perso le staffe nei confronti di Charlie Gnocchi: tra i due c'è stato un durissimo scontro che tuttavia non è stato trasmesso in diretta dalla regia del reality show Mediaset.

Daniele sbotta contro Alfonso Signorini dopo la puntata del GF Vip

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip subito dopo la puntata serale è apparso particolarmente teso.

Daniele Dal Moro ha sbottato dopo le critiche che gli sono state mosse in diretta da Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

Il conduttore e l'opinionista del reality show lo hanno accusato di essere un "paralume", ossia una persona a tratti inutile all'interno delle dinamiche della casa, sostenendo che in questo primo mese di permanenza in casa non sarebbe stato protagonista di nessun episodio clou.

Parole che hanno portato Daniele a sbottare nella notte, tanto da ribadire a chiare lettere di essere stufo e pronto anche a lasciare il gioco da un momento all'altro.

'Non sono un pagliaccio', sbotta Daniele nella notte al GF Vip

"Non voglio fare il pagliaccio, non sono un pagliaccio. Mi sono rotto", ha esclamato l'ex tronista di Uomini e donne subito dopo la diretta serale del reality show condotto da Signorini.

"Dopo in confessionale sai quante gliene dico", ha sbottato ancora Daniele sostenendo poi che in queste settimane avrebbe raccontato tante cose della sua vita ma pare che non siano mai andate in onda.

"Per me è più importante la faccia, l'onore piuttosto che fare il pagliaccio", ha aggiunto ancora Daniele che ha così lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti di Alfonso Signorini che lo ha tacciato di essere un "comodino".

Amaurys Perez perde le staffe dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Ma non è finita qui, perché nel corso della notte subito dopo la puntata serale del GF Vip, c'è stato spazio anche per una accesissima lite che ha visto protagonisti Amaurys Perez e Charlie Gnocchi.

I due si sono ritrovati ai ferri corti nel giro di pochi minuti anche se, la regia del reality show, non ha trasmesso le immagini integrali della lite tra i due gieffini.

Non si sa, quindi, perché si sono ritrovati ai ferri corti e il motivo per il quale Amaurys ha perso le staffe furiosamente nei confronti del suo compagno di gioco.

Sta di fatto che, durante lo scontro, Amaurys ha accusato Charlie di essere una persona falsa e gli ha chiesto di allontanarsi da lui, tanto che pochi minuti dopo Gnocchi è stato chiamato dagli autori per un confronto in confessionale.