Federica Aversano rompe il silenzio sulla sua esperienza a Uomini e donne. È passato più di un mese da quando l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha debuttato nello studio della trasmissione di Maria De Filippi come nuova tronista.

Le polemiche sul suo percorso non sono mancate, soprattutto quelle portate avanti da Tina Cipollari, che ha sempre ammesso di avere dei forti dubbi sulla ragazza.

E così, Federica, ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto facendo un primo bilancio di questa esperienza e rivelando anche di vedersi molto affine con Roberta, storica dama del trono over.

Federica Aversano di U&D rompe il silenzio e liquida Matteo Ranieri

Nel dettaglio, il percorso di Federica Aversano a Uomini e donne continua ad andare avanti seppur con diversi "alti e bassi".

La giovane tronista, mamma già di un bambino, ha ammesso di essere alla ricerca di un uomo che sia in grado di proteggerla e di farla sentire "al sicuro".

Messa da parte l'esperienza come corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica ha ammesso di avere le idee molto chiare nel caso in cui il ragazzo ligure dovesse ripresentarsi in studio per corteggiarla.

"Se Matteo dovesse mai scendere a corteggiarmi? Gli indicherei la strada di casa", ha ammesso la nuova tronista del talk show di Maria De Filippi che, in queste settimane, ha avuto modo di ricevere degli apprezzamenti anche da Riccardo Guarnieri.

La verità di Federica su Riccardo, dopo il corteggiamento a U&D

L'ex fidanzato di Ida Platano, tra i protagonisti del trono over, ha più volte ammesso di essere interessato a Federica Aversano ma non ha mai avuto il coraggio di lasciare il parterre degli over per sbarcare tra le file di pretendenti della tronista casertana.

"Riccardo è simpatico, ma non fa per me.

Sono una persona decisa e credo lui voglia troppe conferme", ha ammesso la ragazza che ha così liquidato definitivamente il cavaliere del trono over.

In attesa di scoprire se arriverà davvero un pretendente in grado di farle battere il cuore, Federica ha parlato anche delle dame del trono over e di quella che potrebbe diventare in futuro.

'Potrei diventare come Roberta', rivela Federica Aversano

"Spero non Gemma. Lei è carinissima, una bella donna, ma un po' sfortunata in amore. Forse Roberta, la vedo bella dritta, coerente, sincera", ha dichiarato Federica che ha così elogiato la "nemica" di Ida Platano.

"Forse sì, potrei diventare come Roberta. Abbiamo le stesse fragilità, la capisco quando parla del figlio e della difficoltà di trovare l'uomo giusto. È molto pratica, molto concreta", ha dichiarato la tronista di Uomini e donne aggiungendo di pensarla come lei su molte cose.