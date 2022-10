Continua a far discutere il "tutti contro uno" che c'è stato nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso weekend. Anche a distanza di tempo, infatti, i telespettatori si dicono indignati per il trattamento che Marco Bellavia ha ricevuto tra le mura di Cinecittà e a pensarla così è anche Alfonso Signorini. Il conduttore del reality Mediaset ha ribadito la delusione che ha provato nel vedere alcuni vipponi deridere il compagno in un momento di evidente difficoltà emotiva.

Aggiornamenti sul protagonista del GF Vip

Che Alfonso Signorini fosse totalmente dalla parte di Marco Bellavia, lo si era capito ancor prima che la situazione in casa degenerasse.

Il presentatore del GF Vip, infatti, è stato il primo a cogliere la richiesta d'aiuto del mental coach e a promettere ai telespettatori che la sua situazione sarebbe stata analizzata da un team di psicologi.

A distanza di qualche giorno dalla puntata in cui Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci è stato eliminato dal televoto flash, il direttore di Chi è tornato sull'argomento rispondendo alla domanda di una lettrice del suo settimanale.

Alla donna che si è detta schifata dal comportamento dei vipponi nei confronti di Marco, il conduttore Mediaset ha fatto sapere: "Purtroppo certi concorrenti della Casa hanno mostrato una aridità preoccupante. È sempre più raro oggi parlare di solidarietà, empatia, tendere con altruismo una mano".

L'attacco a Giovanni Ciacci in diretta al GF Vip

"Ognuno di noi vive nel suo mondo e non si prende carico dei problemi degli altri. Davvero triste" ha proseguito Signorini nell'analisi su quello che è accaduto tra le mura del GF Vip meno di una settimana fa.

Il conduttore si è trovato a dover gestire una situazione complicatissima e delicata e, secondo i feedback del mondo social, ci sarebbe riuscito alla grande.

Signorini ha subito ammesso le proprie colpe in quello che i media hanno ribattezzato "caso Bellavia", raccontando di non essersi accorto del disagio di Marco quando l'ha incontrato ai casting estivi del reality show.

Il conduttore se l'è presa anche con gli addetti ai lavori che non hanno riconosciuto le problematiche del mental coach, anzi l'hanno fatto entrare nella casa in un momento della sua vita in cui aveva bisogno di un altro tipo di esperienza e aiuto.

Il possibile ritorno di Marco al GF Vip

Alfonso non ha fatto i nomi dei concorrenti del GF Vip che hanno dimostrato un'aridità preoccupante, ma non è difficile dedurre che tra questi ci sia sicuramente Giovanni Ciacci.

Lo stylist si è scusato a fatica per quello che ha detto e fatto a Bellavia, tant'è che a un certo punto Signorini gli ha tirato le orecchie dicendogli: "Io penso che se tu abbia pensato anche solo un secondo che Marco Bellavia piangesse di felicità, sei la persona più scema del mondo".

Il conduttore Mediaset ha usato il pugno duro con l'esperto di moda, mentre è stato più tenero con Ginevra Lamborghini, che ha avuto un attacco di panico quando ha saputo di essere stata squalificata per la frase "merita di essere bullizzato".

Marco, comunque, ora sta meglio ed è tornato a casa. Sui social network è apparso un video in cui bacia il figlio e sorride, e queste immagini hanno rincuorato i fan.

Il pubblico di Canale 5, però, presto potrebbe rivedere Bellavia: si dice che il mental coach sarebbe pronto a tornare in tv per un confronto con il gruppo. L'ospitata dell'uomo, però, non è ancora sicura e potrebbe avvenire il 6 oppure il 10 ottobre, tutto dipenderà dal suo stato d'animo e da come vorrà parlare con gli ex compagni d'avventura, se collegato dallo studio oppure rientrando tra le mura di Cinecittà.