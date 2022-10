L^11 puntata del GFVip 7, in onda su Canale 5 lunedì 24 ottobre, è stata caratterizzata da numerosi scontri. Tra i tanti, c'è da segnalare quello tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon: la prima ha insinuato che la coinquilina si getti addosso a tutti i ragazzi della Casa in modo malizioso. Nel post-puntata, i "vipponi" hanno espresso un loro parere e molti hanno sostenuto che Elenoire abbia avuto un atteggiamento sopra le righe.

Il commento dei concorrenti

Nel post-puntata Alberto De Pisis ha spezzato una lancia a favore di Elenoire Ferruzzi.

Parlando con alcuni coinquilini e con la stessa Nikita, il diretto interessato ha cercato di giustificare la gelosia di Elenoire: "Ha carenza di sentimenti, sotto quell'aspetto è stata un po' sfortunata".

A detta di Alberto, per Nikita è più facile trovare un ragazzo lontano dalla Casa di Cinecittà mentre per una serie di fattori Elenoire sarebbe più in difficoltà: "Con Luca le è andata male, Daniele ti vede come un'avversaria".

Edoardo Donnamaria invece ha sparato a zero sull'atteggiamento di Ferruzzi: "Non può sempre essere convinta che l'interesse che prova nei ragazzi sia sempre ricambiato". Il diretto interessato ha fatto notare che Elenoire prima si era avvicinata a Luca Salatino, ora a Daniele Dal Moro. A tal proposito, Edoardo si è domandato se dovesse entrare un nuovo concorrente se Elenoire si affezionerà anche a lui.

Antonella Fiordelisi ha sostenuto che la coinquilina sia molto insicura visto che ha fatto un uso eccessivo alla chirurgia estetica.

Sulla base di quanto dichiarato la 24enne campana ha chiosato: "Quelle ciglia sono attaccate con la colla e le fa male". Fiordelisi ha anche fatto notare che la notte Elenoire dorme con le unghia fuori dalla coperta per paura di rovinarle: "Lei per essere così soffre parecchio".

Il gesto di Ferruzzi contro Nikita

Terminata la diretta, Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di un gesto di stizza nei confronti di Nikita Pelizon.

Mentre si trovava in giardino con Antonino Spinalbese, Elenoire ha sputato per terra dopo il passaggio della coinquilina. Tale gesto non è passato inosservato ai telespettori di Mediaset Extra. Su Twitter, alcuni utenti hanno chiesto la squalifica della concorrente milanese. Un altro telespettatore ha criticato Antonino per non avere preso una posizione davanti a quel brutto gesto: "Voglio vedere se accadeva a sua figlia".

Tantissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore della modella origirinaria di Trieste, puntando il dito contro Ferruzzi. Quest'ultima ha messo nel mirino Nikita solamente perché convinta che si sia avvicinata a Daniele Dal Moro per farle un dispetto.