L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 torna in onda il 26 e 27 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Flora comincerà a essere stufa del comportamento di Adelaide, che tende sempre più a metterla in difficoltà per valorizzare la nuova pupilla Maria.

Intanto Marcello e Armando indagheranno sul conto di Anna Imbriani, moglie di Salvatore.

Flora teme la presenza di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 ottobre 2022 rivelano che Flora si sfogherà con Umberto, mettendolo al corrente di quello che sta subendo.

La stilista del grande magazzino milanese si sente sempre più ostacolata e messa in difficoltà dalla contessa, la quale non perde occasione per umiliarla pubblicamente.

Il motivo? Adelaide vuole mettere alle strette Flora e favorire l'ascesa al successo di Maria, l'ex venere del Paradiso che, dopo aver studiato per diventare stilista, ha dimostrato di avere delle ottime capacità.

Umberto prova a liberarsi di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-27 ottobre

Ecco perché Flora sarà sempre più preoccupata: teme che la giovane Maria possa rubarle il posto da stilista all'interno del magazzino.

Immediata la reazione di Umberto che, dopo aver ascoltato lo sfogo della sua amata, deciderà di passare all'attacco e proverà a mettere in piedi un piano per "sbarazzarsi" di Maria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 26 ottobre rivelano che il commendatore Guarnieri deciderà di rivolgersi in prima persona alla Baronessa Foppa, per chiederle di assumere Maria all'interno della sua azienda di tessuti in Costa Azzurra.

Solo in questo modo Flora potrà stare di nuovo tranquilla, dato che Maria potrebbe lasciare Milano e il suo impiego al Paradiso per intraprendere questa nuova avventura professionale.

Spazio anche alle vicende di Armando che, in questa nuova puntata della soap, farà una scoperta a dir poco clamorosa.

Armando e Marcello indagano su Anna: anticipazioni Il paradiso 26-27 ottobre

Dopo essere rientrato da una consegna, Armando rivelerà a Marcello di aver visto la mamma di Anna Imbriani, moglie di Salvatore.

Un fatto decisamente strano dato che la mamma della ragazza, come raccontato dalla stessa Anna, dovrebbe trovarsi in America per delle cure.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 ottobre rivelano che Marcello deciderà di indagare sul conto di Anna e così raggiungerà la mamma della donna nel suo paese di origine, per sapere come stanno realmente le cose.

Intanto Umberto riuscirà nel suo intento: la famiglia Foppa offrirà a Maria un importante incarico lavorativo.