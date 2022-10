Antonella Fiordelisi è finita al centro del clamore mediatico. Secondo quanto si apprende dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 19 ottobre, l'attuale concorrente del GFVip 7 avrebbe avuto una breve frequentazione con Massimo Giletti. Stando ad alcuni retroscena, la influencer campana e il giornalista avrebbero mantenuto un rapporto amichevole dopo il flirt.

L'indiscrezione

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha lanciato una "bomba di Gossip".

Stando a quanto si apprende, Antonella Fiordelisi lo scorso luglio avrebbe frequentato Massimo Giletti.

I due avrebbero preferito mantenere la conoscenza lontano dai riflettori. Tuttavia, la influencer e il giornalista sarebbero stati immortalati dai paparazzi: Giletti sarebbe stato visto andare accompagnato dalla scorta sotto casa di Antonella (in zona Brera - Milano) per accompagnarla in gioielleria. Terminata la commissione, i due si sarebbero spostati in un bar per un aperitivo. Al termine della serata, il duo Fiordelisi-Giletti sarebbe stato visto rincasara nello stesso palazzo.

A detta del direttore del noto magazine, la frequentazione si sarebbe interrotta poche settimane dopo: lui è partito per le vacanze in Sicilia mentre lei era pronta per entrare nella Casa del GFVip 7. Nonostante la fine del flirt, Antonella e Massimo avrebbero mantenuto una bella amicizia.

Il passato sentimentale di Giletti e Fiordelisi

Massimo Giletti ha avuto una relazione di 10 anni, con l'ex professoressa de L'Eredità Angela Tuccia: quest'ultima è una delle migliori amiche di Roberta Morise. Secondo quanto si apprende, Angela sarebbe stata malissimo dopo la fine della storia con il giornalista.

Per quanto riguarda l'attuale concorrente del GFVip 7, la sua ultima storia pubblica è quella con Francesco Chiofalo: la coppia è scoppiata poco prima della convivenza, a causa di un tradimento del personal trainer romano.

Stando ai pettegolezzi, Antonella Fiordelisi in passato avrebbe avuto anche una frequentazione con Stefano De Martino: il flirt però non è stato confermato o smentito dai due diretti interessati. Nel passato sentimentale della influencer c'è anche una frequentazione con un giovane Ignazio Moser. All'interno della casa di Cinecittà invece, Antonella si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria: tra i due la conoscenza prosegue tra alti e bassi, a causa del carattere "fumantino" di uno e dell'altro.

In merito all'ultimo presunto flirt della gieffina, non è escluso che Alfonso Signorini non decida di approfondire l'affaire Fiordelisi-Giletti al GFVip 7. Tra i due c'è una notevole differenza d'età: lei ha 24 anni mentre il giornalista 60.