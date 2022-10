Tra i protagonisti della 12^ puntata del GFVip 7 c'è stata anche Nikita Pelizon: Alfonso Signorini ha messo al corrente la modella di alcuni post pubblicati dalla mamma su Facebook. Nel post-puntata, Antonino Spinalbese ha rinnovato il mancato feeling con la coinquilina. A tal proposito, il diretto interessato ha tirato in ballo proprio la mamma di Nikita.

Che cos'è successo in puntata?

Nella precedente puntata del GFVip 7, Nikita ha raccontato la sua storia. La giovane ha spiegato di essere cresciuta in modo diverso dai suoi coetanei perché i genitori, per motivi religiosi, stabilivano delle regole.

Nel momento in cui la modella ha deciso di non seguire più i Testimoni di Geova, i congiunti l'avrebbero allontanata dalla famiglia.

Nella 12^ puntata, in onda giovedì 27 ottobre, Signorini ha messo al corrente Nikita di alcuni post pubblicati dalla mamma su Facebook. Nel dettaglio, la signora Sabry ha punzecchiato la figlia: "Consolati Pinocchio, in giro c'è tanta gente più bugiarda di te".

La stoccata di Spinalbese

Terminata la diretta, Antonino Spinalbese ha rinnovato la sua antipatia verso la modella di Trieste.

Il 27enne ha definito Nikita una persona bugiarda e stratega. Inoltre, il diretto interessato ha sostenuto di non volere fare alcuna "guerra" alla coinquilina, ma semplicemente preferisce non trattarla all'interno della Casa: "Non voglio stuzzicarla o metterla in difficoltà".

Poi, Antonino ha rincarato la dose tirando in ballo la mamma di Pelizon: "Stasera ci ha pensato sua madre a metterla in difficoltà e farle fare una figura di m..."

Al contrario, Antonino Spinalbese è convinto che Nikita faccia di tutto per metterlo in difficoltà con i suoi compagni d'avventura e con i telespettatori del Reality Show.

La replica di Nikita alla madre

Su Facebook, la mamma di Nikita ha anche detto di sapere cucinare.

Incalzata da Signorini ad esprimere un suo commento sulla vicenda, la concorrente ha ammesso di avere sempre avuto un rapporto di "amore e odio" con la congiunta. Sulla base di quanto letto, Nikita ha sostenuto che è vero che a casa si mangiava sempre wurstel e tramezzini.

Dunque, se la donna ha imparato a cucinare, la gieffina è felice per lei. Stando alla versione fornita dalla modella, nella precedente convivenza sua mamma scriveva direttamente al suo ex per parlare male di lei.

Infine, Nikita Pelizon ha letteralmente asfaltato sua mamma: "Questo non fa di te una cattiva madre, ti amo come mamma". La concorrente ha invitato la congiunta a scrivere una lettera e metterla da parte per quando uscirà dal GFVip 7, in modo che poi possano leggerla insieme e mettere da parte i dissapori.