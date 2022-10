Elenoire Ferruzzi sembra che si sia invaghita di Daniele Dal Moro al GFVip 7. Nella serata di domenica 24 ottobre, la concorrente di Milano si è resa protagonista di una scenata di gelosia nei confronti del coinquilino veronese. Nello specifico, Elenoire ha chiesto a Daniele di non andare via dal giardino altrimenti sarebbe andata su tutte le furie.

La scenata di gelosia

Domenica 23 ottobre, Giaele, Elenoire e Daniele si trovavano in giardino. A un certo punto, Elenoire ha messo in guardia il 32enne veronese: "Se vai di là urlo. Se tu ti azzardi ad andare di la spacco tutto il giardino, te lo sto dicendo perché c'è...sempre in attesa".

Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome, il riferimento potrebbe essere a Nikita Pelizon che spesso si ritrova a parlare con il coinquilino. Davanti agli "avvertimenti" di Elenoire, Dal Moro è sembrato non comprendere il discorso tanto che ha commentato i gusti culinari di Edoardo Donnamaria: quest'ultimo, secondo il punto di vista di Daniele mangerebbe solo pietanze salate.

Elenoire a Daniele: “Se vai di la urlo.

Se tu ti azzardi ad andare di la spacco tutto il giardino te lo sto dicendo, perche c’è (credo intenda Nikita) che è sempre in attesa”



Addirittura minacciarlo di non avvicinarsi a una persona, questa sta fuori di testa veramente eh #gfvip pic.twitter.com/OGHf0PqBD1 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 23, 2022

La scenata di gelosia di Elenoire Ferruzzi a Daniele Dal Moro, non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, alcuni utenti hanno commentato l'accaduto: "Non mi pare che Daniele sia colpito dalle parole di lei". In replica, un utente ha sostenuto che Dal Moro semplicemente non abbia voluto dare peso alla coinquilina. Una telespettatrice si è augurata che nell'11^ puntata del GFVip7 venga fatto vedere tutto ciò che è stato detto in settimana da alcuni concorrenti ai danni di Nikita Pelizon.

Patrizia Rossetti perplessa

In un secondo momento, Elenoire si è ritrovata a parlare con Giaele dell'interesse che nutre verso Daniele.

Giaele ha chiesto alla coinquilina se abbia rivelato a Dal Moro che le da fastidio quando saluta tutte le ragazze tranne lei. Alla risposta negativa di Ferruzzi, la influencer ha fatto un plauso: "Brava, sennò dai troppa importanza".

Successivamente, Elenoire ha ammesso di essere infastidita dal fatto che Nikita passi spesso del tempo con il 32enne: "Io ho fatto la gelosa, ma lui niente".

Patrizia Rossetti ha sollevato delle perplessità sull'interesse di Elenoire per Daniele: "Lei ha fatto così anche con Luca". Secondo la 63enne, la coinquilina spesso si trova a vedere delle cose che non esistono solo perché è alla continua ricerca di affetto. Patrizia è convinta che Daniele debba stare attento a non illudere Elenoire, altrimenti si potrebbe creare la stessa situazione creatasi con Luca. Ferruzzi, in quel caso, aveva insinuato che Luca fosse invaghito di lei ma che non aveva avuto il coraggio di dirlo solamente perché è una donna trans.