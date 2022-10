A quasi un mese dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, Elenoire si è detta interessata a due diversi concorrenti. Accantonato il sentimento non ricambiato per Luca Salatino, Ferruzzi si è avvicinata a Daniele, col quale sembra avere molta sintonia. Nel notare la costante presenza di Nikita al fianco di Dal Moro, la vippona è arrivata a dire che la giovane dovrebbe andare via dalla casa perché quando diventa gelosa di qualcuno nulla riesce a fermarla.

Aggiornamenti sulle 'coppie' del Grande Fratello Vip

Luca Salatino sembra essere solo un lontano ricordo per Elenoire.

Negli ultimi giorni, infatti, la protagonista del Grande Fratello Vip ha palesato un nuovo interesse.

Da quando ha capito che lo chef romano non avrebbe mai contraccambiato il suo sentimento, Ferruzzi si è guardata intorno e ha trovato in Daniele un complice.

Di recente, però, Dal Moro ha stretto un rapporto anche con Nikita e questa cosa non va proprio giù alla star del web.

Chiacchierando con alcuni coinquilini, la vippona ha detto che Pelizon dovrebbe togliersi di torno, tant'è che spera che venga eliminata in una delle prossime nomination per evitare di incappare in scenate di gelosia che riconosce far parte del suo carattere.

La critica tra le mura del Grande Fratello Vip

Indispettita dal tanto tempo che Daniele trascorre con Nikita, Elenoire ha pronunciato un paio di frasi contro la giovane.

"Lei è da fare fuori" ha ripetuto più volte Ferruzzi riguardo all'influencer, che attualmente è anche in onda su Tv8 con la nuova edizione di Pechino Express, dove è concorrente in coppia con Helena Prestes.

La star del web ha palesato un'antipatia nei confronti di Pelizon, rea a suo dire di avvicinarsi troppo al ragazzo che è entrato nel suo cuore negli ultimi giorni, spodestando Luca.

"A me su tutto mi puoi toccare, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno divento una iena, una belva" ha sbottato Elenoire.

Dopo Salatino, dunque, un altro vippone è finito nel mirino della protagonista del reality show, che pur di raggiungere il suo obiettivo sarebbe disposta a tutto.

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Nel sentire Ferruzzi dire di Nikita che andrebbe fatta fuori dal gioco per poter avere campo libero con Daniele, molti spettatori del Grande Fratello Vip si sono esposti sui social network per criticarla.

"Elenoire hai più di 50 anni, per piacere ripigliati. Nikita neanche ti pensa", "Shipperei Daniele e Nikita solo per veder implodere Elenoire", "Neanche due minuti di attenzione e già pensa al matrimonio", "Ora non possono nemmeno parlare che quella vipera si incavola", "Lei è convinta di piacere a Dal Moro, ma tutto ok?", "Lo sapevo che Daniele avrebbe fatto la stessa fine di Luca", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan del reality Mediaset hanno condiviso su Twitter dopo aver sentito la vippona dirsi gelosa di un altro concorrente e dei rapporti che instaura con le donne del cast.

L'atteggiamento un po' possessivo di Elenoire, però, non piace alla maggior parte delle persone che seguono il programma, soprattutto perché le scenate che fa ai coinquilini non sono motivate da un legame sentimentale.

All'inizio della settima edizione, ad esempio, Ferruzzi ha ammesso di provare un forte sentimento per Luca pochi giorni dopo averlo conosciuto: la fidanzata di lui, Soraia, è intervenuta in una puntata per spiegare che non ha speranze di conquistare il tronista.