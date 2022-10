In occasione dell'11^ puntata del GFVip 7, in onda lunedì 24 ottobre su Canale 5, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla storia di Daniele Dal Moro: il concorrente ha spiegato di avere fatto uso di sostanze stupefacenti dall'età di 14 anni. Sui social, Martina Nasoni - ex fidanzata del 32enne di Verona - ha elogiato Daniele per essere sempre se stesso.

Le parole di Daniele

Nella precedente puntata, il conduttore aveva chiesto ad alcuni concorrenti di creare dinamiche all'interno della Casa. In particolare, Daniele Dal Moro era stato definito un "paralume".

Terminata la diretta di giovedì scorso, Daniele era stato protagonista di un duro sfogo. A tal proposito, il concorrente aveva parlato di alcuni scheletri nell'armadio: "A 14 anni ho iniziato a fare uso di stupefacenti".

Oggi, Daniele Dal Moro rispetto al passato è una persona completamente diversa: il 32enne ha spiegato di essere tranquillo e sereno solamente grazie a un lungo percorso affrontato in questi anni.

Le parole della sua ex

Sui social, moltissimi telespettatori hanno empatizzato con Daniele Dal Moro. Non tutti erano a conoscenza dei "momenti no" vissuti dall'imprenditore veneto, quindi hanno spezzato una lancia in suo favore.

Tra le persone che hanno elogiato Daniele Dal Moro c'è stata anche la sua ex, Martina Nasoni: "È questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero te".

Infine, Nasoni ha esortato Dal Moro a proseguire su quella strada.

Martina e Daniele si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Nip 16: tutte le volte che i due hanno provato ad avere una relazione, è sempre naufragata. In una vecchia intervista Martina disse che lei e Dal Moro erano incompatibili caratterialmente, quindi erano giunti alla conclusione di non poter stare insieme.

Tuttavia, Nasoni aveva precisato di nutrire un forte affetto nei confronti del suo ex. Non è escluso che nella prossima puntata, Signorini non metta al corrente Daniele delle parole della sua ex: d'altronde tra i due è finito l'amore, ma è rimasto un bel rapporto.

La sorpresa della mamma

Il 32enne di Verona ha ricevuto una sorpresa da sua mamma.

La donna in una lettera inviata al programma ha spiegato che lei e suo marito sono orgogliosi dell'uomo che è diventato oggi Daniele. Inoltre, la signora ha rivelato di non essere minimamente interessata al giudizio della gente. La donna ha spronato il figlio a essere se stesso all'interno del GFVip 7 e magari divertirsi di più visto che è un ragazzo pieno di vita.

Al termine della lettera il concorrente è apparso visibilmente commosso: "Adesso sono tranquillo resto qua con il sorriso".