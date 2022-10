Nella casa del GFVip 7 presto entreranno nuovi concorrenti. Stando ai rumors, tra i sei "vipponi" arruolati nel cast dovrebbe esserci Oriana Marzoli. In Italia la influencer non è molto conosciuta, ma in Spagna sì poiché ha preso parte a vari i Reality Show. Per quanto riguarda l'ingresso di Eliana Michelazzo invece non ci sarebbe nulla di concreto, per via di una clausola nel contratto di Pamela Prati.

Oriana Marzoli potrebbe entrare nella casa

Fra i possibili nuovi concorrenti ci sarebbe Oriana Marzoli. La influencer iberica in Italia è poco conosciuta, in Spagna invece è divenuta celebre per avere preso parte a numerosi reality show.

Oriana fu protagonista di uno scontro al vetriolo con Valeria Marini a "Supervivientes": Marzoli accusò l'ex primadonna del Bagaglino di non sapere parlare bene lo spagnolo.

In passato Oriana Marzoli ha avuto anche una relazione con Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne.

Gli altri possibili concorrenti in lizza per l'ingresso al GF Vip

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe entrare al GFVip 7 anche Luca Onestini. Per il modello di Castel San Pietro Terme si tratterebbe della seconda esperienza all'interno della casa: infatti aveva già preso parte al GFVip 2. Lo scorso anno sui rotocalchi di gossip si era già parlato di un possibile ingresso dei fratelli Onestini nella casa (Luca e Gianmarco), ma a causa della contemporanea presenza di Soleil Sorge non se ne fece nulla: infatti Luca in passato ha avuto una liaison con la influencer italo-americana finita male.

In base ad alcuni rumor anche Helena Prestes potrebbe varcare la porta rossa. La modella è un'amica di Nikita Pelizon e in passato è stata vicina anche ad Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

Circola l'indiscrezione anche sul possibile ingresso di Edoardo Tavassi: il fratello di Guendalina ha preso parte all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ma a causa di un infortunio si era dovuto ritirare poco prima dellla fine del reality show.

Infine potrebbe varcare la porta della casa di Cinecittà anche il Conte Raffaello Mazzoni: giovane che si è fatto conoscere grazie all'ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

Nelle scorse ore era circolata l'indiscrezione di un possibile ingresso al GFVip 7 di Eliana Michelazzo: una delle due ex agenti di Pamela Prati. Questa voce però è stata smentita da The Pipol Tv: nel contratto Pamela Prati avrebbe fatto inserire la non-entrata della sua ex agente.