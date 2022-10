Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare Anna dirà a Salvo che il suo primo marito, finora dato per disperso in mare, in realtà è invece vivo.

Intanto Flora umilierà Maria, che verrà consolata da Vito. In seguito la stilista Ravasi racconterà a Umberto l'attacco subito da Adelaide, così Guarnieri deciderà di agire per risolvere la situazione. Ben presto ci sarà uno scontro fra Umberto e Vittorio a causa dell'intromissione di quest'ultimo nei piani di Guarnieri.

Anna dirà a Salvo la verità su Quinto: il suo primo marito - dato finora per disperso in mare - in realtà è vivo ed era stato incarcerato in Sud America.

Intanto Matilde proporrà a Vittorio di iniziare a vendere anche le lingerie al Paradiso.

Poi la stilista racconterà a Umberto l'attacco subito da Adelaide e quindi Guarnieri deciderà di agire per risolvere la situazione. Intanto Matilde e Adelaide avranno idee diverse su come comportarsi con Flora.

Successivamente Vittorio e Matilde organizzeranno una serata di gala per promuovere i nuovi corsetti in vendita nel grande magazzino. Durante l'evento si terrà un ballo e Vittorio proporrà a Matilde di danzare insieme, ma lei rifiuterà e l'uomo non capirà il motivo.

Anna cercherà in tutti i modi di rassicurare Salvo, lui intanto penserà che almeno la piccola Irene potrà finalmente riabbracciare il suo vero padre. La donna proporrà inoltre ad Amato di partire insieme per una crociera. L'uomo accetterà, sperando che questo viaggio possa sistemare le cose.

Intanto Adelaide proverà a nascondere a Matilde il ricatto di Umberto. Successivamente ci sarà uno scontro pubblico tra Guarnieri e la Contessa che insospettirà non poco Vittorio.

Successivamente Quinto si presenterà inaspettatamente in caffetteria. Il giovane Amato metterà al corrente Anna della visita del marito, il quale così potrà anche conoscere la piccola Irene.

Poco dopo Umberto si scontrerà con Vittorio a causa dell'intromissione di quest'ultimo nei suoi piani.

Infine Vito verrà a sapere che Maria dovrà saltare la serata di gala per un imprevisto e per questo la raggiungerà a casa e le farà compagnia. Infine, durante l'evento, Matilde farà il suo ingresso al Paradiso e finalmente concederà un ballo a Conti.