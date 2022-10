Il cast del GFVip 7 potrebbe arricchirsi di nuovi concorrenti. Secondo quanto riportato da Gabriele Parliglia nella rubrica Casa Pipol, Luca Onestini sarebbe in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Per il modello emiliano si tratterebbe della seconda esperienza all’interno del Reality Show di Canale 5.

L’indiscrezione

A solo un mese dall’inizio del GFVip 7, la Casa di Cinecittà ha dovuto dire addio a Ginevra Lamborghini per squalifica a causa di una frase offensiva su Marco Bellavia, Giovanni Ciacci - eliminato in un televoto flash, Gegia e Cristina Quaranta.

Per questo motivo gli autori insieme ad Alfonso Signorini stanno cercando nuovi concorrenti da inserire nel cast. Nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre, Gabriele Parpiglia ha rivelato un retroscena su Luca Onestini: il 29enne di Castel San Pietro Terme (Bologna) potrebbe varcare nuovamente la porta rossa. Il giornalista ha precisato che gli ingressi non sono così scontati, tanto da ricordare il forfait all’ultimo momento di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli: entrambi gli ex volti di Uomini e Donne si trovavano in hotel per effettuare la quarantena, ma all’ultimo momento è saltato tutto.

Nel caso di Luca Onestini, il 29enne lo scorso anno era in trattativa per entrare nuovamente nella Casa, ma la presenza della sua ex Soleil Sorge ha bloccato tutto.

Il fratello di Gianmarco avrebbe rinunciato per evitare di rivedere la sua ex con la quale si era lasciato in modo brusco.

Onestini-bis?

Luca Onestini ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Durante il percorso all’interno della Casa, il concorrente aveva instaurato un bellissimo rapporto con Raffaello Tonon, che dura tuttora.

Inoltre, Luca si era avvicinato a Ivana Mrazova: lei era entrata al reality show fidanzata, ma terminata l’esperienza nella Casa aveva deciso di cedere al corteggiamento di Luca.

Il fratello di Luca Onestini invece ha partecipato alla 16ª edizione del Grande Fratello Nip dove era presente anche Daniele Dal Moro.

Dayane Mello ed Helena Prestes verso l’ingresso

Stando alle indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, al cast del GFVip 7 dovrebbero unirsi anche le modelle Dayane Mello ed Helena Prestes. La prima ha già partecipato al reality show nella 5ª edizione e tra l’altro è molto amica di Soleil Sorge: in caso di presenza di Luca Onestini, tra i due potrebbero esserci scintille. Helena invece, ha avuto un flirt con Antonino. Nel passato di Helena ci sarebbe anche un flirt con Daniele Dal Moro. Infine, Prestes ha preso parte all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon.

Teresa Langella invece non entrerà al GFVip 7.