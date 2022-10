Giovedì 13 ottobre, su Canale 5, è andata in onda l'ottava puntata del GFVip 7. Prima di chiudere la diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha messo al corrente i "vipponi" della segnalazione ricevuta dagli autori in merito ad una presunta bestemmia. Su Twitter, il principale "indiziato" sarebbe Amaurys Perez: lo sportivo avrebbe imprecato mentre andava in onda la sorpresa di Luca Salatino.

L'episodio 'incriminato'

Nel corso della diretta, è stato mandato un confessionale di Luca Salatino.

Il concorrente romano ha parlato del periodo buio affrontato a soli 23 anni, a causa della malattia di sua mamma.

Il giovane in lacrime ha confidato di aver pensato anche ad un gesto estremo.

Mentre i "vipponi" si trovavano in salotto ad ascoltare il confessionale di Luca, Amaurys Perez particolarmente scosso è corso in cucina. Nel video immortalato dai telespettatori del GFVip 7, secondo alcuni fan avrebbe detto una bestemmia.

La comunicazione del conduttore

Poco prima di chiudere l'ottava puntata del GFVip 7, Signorini ha messo al corrente i "vipponi" di una segnalazione ricevuta dai suoi autori.

Scendendo nel dettaglio, il conduttore ha spiegato di essere stato informato di una presunta imprecazione pronunciata da un concorrente durante la diretta.

A tal proposito, il presentatore del Reality Show ha spiegato che gli autori si occuperanno di verificare l'episodio. Nel momento in cui verrà accertata la violazione del regolamento, la produzione provvederà alla squalifica del concorrente.

I commenti di alcuni telespettatori

Va detto che Perez anche la scorsa settimana era finito al centro di una polemica simile.

SuTwitter, alcuni telespettatori avevano segnalato una presunta bestemmia pronunciata dallo sportivo. In quel caso, il concorrente stava parlando del rapporto con i suoi suoceri e avrebbe infranto il regolamento. Dal momento che gli autori hanno avuto la possibilità di rivedere la clip e non c'è stata alcuna espulsione, probabilmente si trattava di un intercalare ma non di una parola blasfema.

Durante l'ottava puntata però i telespettatori sono apparsi piuttosto convinti che Amaurys Perez abbia violato il regolamento. Un utente ha affermato: "Ma ho capito bene?". Un altro utente ha sostenuto che Perez abbia pronunciato la stessa parola che portò alla squalifica Marco Predolin. Tra i vari utenti c'è chi ha parlato di un'assonanza con la parola blasfema, ma in replica un altro telespettatore ha chiosato: "No, ha detto proprio quella parola". Dunque, Amaurys Perez potrebbe essere espulso dalla Casa del GFVip 7 nella puntata di lunedì 18 ottobre: nel momento in cui ci sarà la squalifica, il televoto verrà annullato.