Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore di giovedì 27 ottobre ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni della puntata rivelano che Veronica Zanatta subirà un'aggressione da parte di alcune donne bigotte, che l'accuseranno di essere la concubina di Ezio. Nel frattempo Marcello e Armando scopriranno che Caterina, la mamma di Anna, non è in America e decideranno di non dirlo a Salvatore. Maria, invece, riceverà una proposta lavorativa da parte della baronessa Foppa.

Il Paradiso delle signore, episodio 27/10: Veronica Zanatta viene aggredita da alcune donne bigotte

Dopo che la relazione fra Veronica ed Ezio è diventata di dominio pubblico, Zanatta non passerà bei momenti. Negli anni Sessanta, infatti, un uomo sposato non poteva avere una relazione extraconiugale e non poteva convivere con una donna diversa da sua moglie. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 27 ottobre rivelano che Veronica verrà aggredita proprio a causa della sua relazione con Colombo. Infatti alcune donne bigotte, venendo a sapere che Zanatta è fidanzata con un uomo sposato, la aggrediranno e l'accuseranno di essere la sua concubina.

Il Paradiso delle signore, trama 27/10: Veronica Zanatta è accusata di essere concubina di Ezio

Al momento non è chiaro se Veronica subirà un'aggressione verbale o anche fisica, e non sono trapelate informazioni in merito a come starà Zanatta dopo l'aggressione. Inoltre, attualmente, non sono trapelate indicazioni su come reagirà il signor Colombo quando verrà a sapere cosa è accaduto alla sua fidanzata.

L'unica cosa certa è che la situazione diventerà insostenibile per Zanatta.

Il Paradiso delle signore, puntata 27/10: Armando e Marcello scoprono che Caterina non è in America

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 27 ottobre, verranno trattate le vicende di altri protagonisti della fiction di Rai 1.

Armando e Marcello cercheranno di scoprire qualcosa in più in merito alla partenza improvvisa di Anna. Infatti Imbriani, diverso tempo fa, ha ricevuto una telefonata e ha informato i suoi cari che sua mamma avrebbe dovuto subire un delicato intervento chirurgico in America. Purtroppo, però, le anticipazioni rivelano che Ferraris e Barbieri scopriranno che Caterina non è andata oltreoceano, ma è rimasta al paese, ma non lo diranno a Salvatore. Umberto, invece, farà in modo che Maria venga assunta dai Foppa, per fare in modo di non ostacolare la carriera di Flora all'atelier milanese.