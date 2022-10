Per passare il tempo, i concorrenti del GFVip 7 spesso parlano del più e del meno. Nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre, Wilma Goich ha deciso di esprimere un opinione su alcuni ex concorrenti della precedente edizione. La cantante ha messo nel mirino le sorelle Selassié: secondo Wilma, Jessica sarebbe sparita dopo la vittoria del Reality Show mentre a detta sua, Lulù sarebbe molto antipatica.

La stoccata di Goich

Wilma Goich non le ha mandate a dire alle sorelle Selassié.

Nel corso di una chiacchierata con alcuni compagni d'avventura del GFVip 7, la 76enne ha punzecchiato alcuni "vipponi" della precedente edizione del reality show.

A finire nel mirino di Wilma, ci sono state le 'princess'. Nel dettaglio, Goich ha sostenuto che Jessica Selassié dopo aver vinto il programma sarebbe sparita dai radar. Su Lulù Selassié, Wilma ha chiosato: "Mi stava proprio sulle scatole. Non si è più vista neanche lei...". Al momento Clarissa Selassié si sarebbe salvata dai giudizi dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Tra i preferiti di Goich, c'è Soleil Sorge: la diretta interessata ha spiegato che è l'unica ad avere fatto strada dopo il programma, perché "ha una bella testa".

La critica a Ricciarelli

Le sorelle Selassié non sembrano essere le uniche nel mirino di Wilma Goich.

Secondo la cantante ligure, Katia Ricciarelli avrebbe fatto una pessima figura all'interno della Casa di Cinecittà.

In particolare, Wilma ha fatto presente che la cantante lirica non è mai andata in nomination durante il suo percorso perché immune. A tal proposito, Goich ha sollevato dubbi ha preferito nonn esporli davanti alle telecamere: "Non voglio dire cose che non voglio nemmeno pensare".

La reazione di alcuni telespettatori

Il discorso di Wilma Goich non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24, in onda su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre).

Su Twitter, i fan di Lulù Selassié e Soleil Sorge hanno preso immediatamente le difese delle loro beniamine. Per esempio, un utente ha elogiato Wilma per aver spezzato una lancia a favore di Soleil: "Stai per diventare una delle mie preferite". Una fan della Principessa etiope invece, ha fatto notare che Nikita Pelizon si è schierata con Lulù definendola una "patata".

Tra i vari utenti, c'è anche chi ha difeso Jessica Selassié - vincitrice della precedente edizione del GFVip.

Nei giorni scorsi, Patrizia Rossetti aveva criticato l'atteggiamento di Alex Belli e Soleil Sorge. Nel dettaglio, l'attuale gieffina ha sostenuto che amici in comune con Belli lo definiscono un uomo presuntuoso e pieno di sé. Per quanto riguarda la influencer italo-americana, Rossetti aveva commentato in modo netto: "Falsa".