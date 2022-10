Nella giornata di mercoledì 12 ottobre si è svolta la registrazione della puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 16 ottobre.

Durante le riprese nessun allievo della scuola di Maria De Filippi è stato eliminato, ma ci sono stati colpi di scena e novità per i cantanti e i ballerini del talent show.

A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Matteo, alias Wax, è arrivato ultimo in classifica e ha voltato le spalle a Loredana Bertè. Nel frattempo Giovanni, alias Piccolo G, è stato sgridato da Rudy Zerbi, mentre Rita è stata rimproverata da Alessandra Celentano.

Inoltre, Asia ha perso la sfida con Claudia, ma non è stata eliminata.

Amici, anticipazioni 16/10: Wax ultimo in classifica, Matteo volta le spalle a Loredana Bertè

Wax non ha un carattere facile. Nelle recenti puntate di Amici, il cantante del talent show di Canale 5 ha dimostrato di non essere un ragazzo tranquillo e di non riuscire a trattenere quello che pensa. Durante gli ultimi giorni, l'allievo di Arisa aveva fatto dei commenti ad alta voce ed aveva insultato Rudy Zerbi. In quell'occasione lo studente della scuola aveva avuto una punizione e aveva dovuto provvedere, per una giornata, alle pulizie nella casetta.

Le anticipazioni della registrazione della quinta puntata, che verrà trasmessa il 16 ottobre, rivelano che Matteo non ha reagito bene di fronte al voto del giudice.

Loredana Bertè ha fatto la classifica dei cantanti e Wax è risultato ultimo, non prendendo bene la sua posizione.

Nel dettaglio Matteo ha provato a rimanere calmo, ma ha fatto un brutto gesto nei confronti della cantante, voltandole le spalle, camminando per tutto lo studio, probabilmente per tentare di contare in silenzio e non reagire impulsivamente.

Riprese 16/10: Piccolo G sgridato da Rudy Zerbi

Anche Piccolo G ha ottenuto l'ultimo posto in classifica, come Wax. Dopo aver preso un voto sufficiente da Loredana Bertè, Giovanni è stato sgridato da Zerbi, che ha avuto da ridire sul comportamento del suo alunno.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 16 ottobre rivelano che lo studente verrà incolpato dal suo professore di volere scegliere sempre quali brani eseguire, in autonomia.

Pertanto Rudy ha cercato di fare capire a Piccolo G che, se non dovesse cambiare atteggiamento, sarebbe costretto a sospendergli la maglia.

Amici, registrazione 12/10: Rita rimproverata da Alessandra Celentano

Nel frattempo anche Rita non ha passato bei momenti. Le anticipazioni rivelano che la ballerina è stata rimproverata dalla sua insegnante di danza. Alessandra Celentano ha cercato di sbloccare Rita, in modo da farle risolvere le sue insicurezze e, se non dovesse riuscire, la sua maglia verrebbe sospesa. L'allieva è rimasta molto male e Niveo ha tentato di consolarla.

Nel frattempo, Asia ha perso la sfida, ma non è stata eliminata dalla scuola. Claudia, invece, vincendo la competizione, è riuscita a ottenere un banco ed è diventata allieva di Raimondo Todaro.