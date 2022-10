Quello che è successo durante la nona puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto perdere le staffe a molti concorrenti. Attilio, ad esempio, se l'è presa con gli autori che - secondo lui - continuerebbero a dare l'immunità solo ad alcuni dei vip, mettendo a rischio sempre gli stessi.

Il giornalista è convinto che Charlie sarebbe "protetto" dagli addetti ai lavori, altrimenti il pubblico lo avrebbe già eliminato. Uno sfogo simile è arrivato da parte di Antonino, che ha svelato ai compagni cosa gli avrebbero detto in confessionale in riferimento alla sua sovraesposizione negativa in diretta.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Le nomination della nona puntata del Grande Fratello Vip, non sono andate giù a parecchi inquilini. Attilio, per esempio, ha perso le staffe per due ragioni: le motivazioni banali che alcuni compagni hanno espresso quando l'hanno votato, e la scelta a chi assegnare l'immunità.

Il giornalista, infatti, non ha nascosto di non approvare che a salvarsi in ogni puntata siano sempre gli stessi, e se l'è presa con gli addetti ai lavori.

"Appena vedono che uno dei loro preferiti rischia, gli danno l'immunità. E noi ci dobbiamo scannare come dei cretini", ha sbottato Romita al termine della diretta del 17 ottobre.

L'ex volto del Tg1 non apprezza che a evitare la nomination siano più o meno sempre gli stessi vip, anche perché la scelta su chi votare è molto limitata e spesso non coincide con chi i concorrenti vorrebbero fuori dal gioco.

L'attacco a Gnocchi al Grande Fratello Vip

Attilio ha palesato il suo malcontento anche con i diretti interessati, ovvero con quei concorrenti che secondo lui sarebbero "protetti" dagli autori puntata dopo puntata. Chiacchierando con Charlie sull'immunità che riceve (o dal gruppo e dalle opinioniste Sonia e Orietta), il giornalista ha detto: "Se non te l'avessero data, saresti già fuori di qua.

Hai tessuto una buona rete di relazione e, appena fai una cavolata, ti mettono l'immunità e sei a posto".

"Io non faccio cavolate e mi mettono in nomination. Dove sta la logica?", ha aggiunto Romita.

L'ex conduttore del Tg1, poi, si è scagliato anche contro Patrizia che, per giustificare la sua nomination, aveva detto di essere disturbata dalle rumorose ciabatte del coinquilino.

"Sono infastidito dalla stupidità delle persone. Se dice questo, io la manda a f...lo da qui alla fine. Mi avete rotto i c...ni", ha proseguito Attilio nello sfogo.

La frecciatina di Antonino al Grande Fratello Vip

Attilio non è l'unico ad essersela presa con gli autori dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda.

Antonino, infatti, ha protestato a voce alta per due cose che sono successe in diretta il 17 ottobre scorso: la giustificazione che Signorini ha dato all'assenza di un video che proverebbe la spallata di Edoardo a Spinalbese, e i suggerimenti dati in confessionale sull'esporsi anche in negativo pur di restare al centro dell'attenzione.

"Non sono scemo, so che in magazzino le telecamere ci sono.

Una è davanti alla porta, quindi ha detto delle grandi cavolate", ha detto il ligure durante una pausa pubblicitaria.

In merito a quello che gli avrebbero consigliato gli addetti ai lavori, invece, l'ex di Belen ha fatto sapere: "Mi hanno detto che l'anno scorso Soleil era attaccata da tutti e guarda adesso cosa è diventata. Dicono che anch'io sono stato protagonista e devo continuare così". Insomma, gli autori del reality Mediaset avrebbero spronato Antonino a non pensare alle critiche, anzi di essere contento del rilevante spazio che ha avuto in puntata.