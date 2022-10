Vittoria Deganello si è raccontata ai suoi fan a cuore aperto: dopo aver annunciato la gravidanza, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha risposto alle curiosità dei follower, svelando i suoi stati d'animo. Nonostante la dolce attesa, l'influencer non sta di certo passando un bel periodo in quanto sta affrontando la sua dolce attesa in solitudine senza un partner vicino. La sua ultima relazione chiacchieratissima con il calciatore Alessandro Murgia è terminata per sua ammissione qualche tempo fa: i fan hanno dedotto che sia proprio lui il padre del piccolo che Vittoria porta in grembo ma lei non ha dato informazioni a riguardo.

Adesso, la giovane ha rivelato di aver deciso di crescere il piccolo da sola, una decisione sofferta ma presa con grande maturità.

Lo stato d'animo di Vittoria

La notizia della gravidanza di Vittoria ha fatto velocemente il giro del web: la giovane mostrando la sua ecografia ha annunciato di essere in dolce attesa, senza un partner vicino. Si è fatta strada quindi l'ipotesi che Murgia, dopo aver lasciato moglie e figli per intraprendere una relazione con lei, abbia deciso poi di troncare anche con l'influencer a seguito della scoperta della gravidanza. Un atto fortemente criticato dal mondo dei social, sebbene non vi sia ancora conferma che i fatti si siano svolti esattamente in questa maniera.

Vittoria, però, come trapela dalle risposte date ai suoi follower è motivata a dare al figlio tutto l'amore necessario per farlo stare bene. 'Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola', ha detto Deganello rispondendo alle critiche di un fan che sosteneva la necessità per il piccolo di una famiglia unita.

'Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza', ha proseguito l'influencer, che ha anche aggiunto di essere pronta a dare il massimo per dare al figlio una vita serena.

Sarà un maschio o una femmina?

Vittoria, però, non ha nascosto che i pensieri l'hanno tenuta sveglia per tante notti.

Se la gravidanza non ha dato disturbi come la nausea o la stanchezza, l'unico problema è stata l'insonnia. 'Non so se sia la gravidanza o i pensieri', ha detto infatti Vittoria. In ogni caso, l'ex corteggiatrice si sente pronta a superare i momenti difficili.

Adesso, il prossimo passo sarà scoprire il sesso del nascituro. Vittoria ha svelato di aver già fatto gli esami del DNA fetale e la famiglia sa già se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, ma lei lo scoprirà solo durante una festa che stanno già organizzando. Di certo la piccolo o piccola non mancherà l'amore.