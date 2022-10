Luca Salatino annuncia il suo addio dal Grande Fratello Vip 7. In queste ultime ore l'ex tronista di Uomini e donne ha annunciato ai suoi compagni di gioco che, nel corso della nuova puntata serale del reality show in programma lunedì 10 ottobre su Canale 5, rivelerà ad Alfonso Signorini di voler abbandonare la casa.

Una decisione maturata nel corso delle ultime ore, dopo essere stato protagonista di una serie di scontri in casa che l'hanno spinto a prendere questa decisione. A tal proposito Luca non si è fatto problemi neppure a smascherare le dinamiche del reality show Mediaset.

Luca Salatino annuncia il suo addio e smaschera le dinamiche del GF Vip

Nel dettaglio, Luca Salatino ha annunciato ai suoi compagni di gioco che, nel corso della diretta di lunedì 10 ottobre, annuncerà definitivamente il suo ritiro dal programma.

L'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi intende parlare in prima persona con Alfonso Signorini, così da metterlo al corrente di quelle che sono le sue sensazioni e ciò che ha provato in questi giorni all'interno della casa di Cinecittà, prima di arrivare alla decisione del ritiro definitivo.

"Non voglio più starci qui" ha sottolineato l'ex tronista di Uomini e donne, confermando così la sua intenzione di dire addio alla casa di Cinecittà per tornare alla sua vita di sempre e dalla sua fidanzata Soraia.

'Qui fanno trucchetti e giochetti' Luca sbotta contro le dinamiche del GF Vip 7

"Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io non sono così purtroppo" ha sentenziato Luca, che ha così smascherato quelle che sono le dinamiche che verrebbero messe in atto all'interno della casa del GF Vip da parte degli altri concorrenti.

"Ora non posso parlare" ha aggiunto ancora Luca, che per il momento ha preferito non sbilanciarsi fino in fondo sui motivi definitivi di questo addio. La sua verità, però, verrà a galla nel corso della diretta serale del 10 ottobre.

Intanto, dopo aver appreso la sua decisione di voler abbandonare la casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi è stata decisamente molto dura nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

Elenoire Ferruzzi sbotta contro Luca dopo l'annuncio del suo addio al GF Vip 7

"Vuole andare? Che se ne vada! Questo gioco non fa per lui" ha sbottato Ferruzzi, che fino a qualche giorno fa professava il suo sostegno nei confronti di Luca.

Come se non bastasse, Elenoire ha anche attaccato Luca per i suoi modi di fare e il suo comportamento che, secondo lei, sarebbe diventato particolarmente aggressivo nel corso delle ultime giornate.

"Sta diventando aggressivo nei modi, ora basta" ha sbottato Ferruzzi, che a quanto pare non sembrerebbe per niente dispiaciuta dell'addio di Luca dal GF Vip.