Le storie e i personaggi de Il Paradiso delle Signore 7 continueranno a emozionare il pubblico di Rai 1 anche nella settimana dal 17 al 21 ottobre 2023. Ancora al centro della scena storie d'amore, intrighi e drammi familiari. Le anticipazioni ufficiali rivelano che una lettera di Vittorio per Matilde e un'uscita a cena accresceranno la complicità tra i due, mentre Salvo verrà messo a dura prova a causa di Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 17 al 21 ottobre: un'intervista mette in difficoltà i Colombo

Nelle puntate in onda su Rai 1 dal 17 al 21 ottobre 2023 i telespettatori conosceranno Vito Lamantia, giunto a Milano in cerca di lavoro.

Il giovane si presenterà al Paradiso delle signore per ottenere il posto di contabile. Nel frattempo Clara mentirà allo zio Saverio e gli dirà di aver ricevuto ospitalità a casa delle ragazze mentre in realtà, con la complicità di Alfredo, ha trovato una sistemazione temporanea in magazzino. Ezio chiederà alla contessa una mano per ottenere l'annullamento del matrimonio tra lui e Gloria. Quest'ultima, nel frattempo, riprenderà il suo ruolo di capo commessa del grande magazzino. Proprio in occasione della presentazione del romanzo di Stefania, alcuni giornalisti inizieranno a fare delle domande sul legame tra Colombo e la signora Moreau. Marco andrà in soccorso del suocero fissando per il giorno dopo un'intervista.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: Flora teme che Maria prenda il suo posto

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma su Rai 1 dal 17 al 21 ottobre 2023, Vittorio cercherà di riconquistare la fiducia di Matilde e per farlo le scriverà una lettera. Arriva per la famiglia Colombo il momento dell'intervista. Ezio coglierà l'occasione per ribadire che il suo matrimonio con Gloria è finito, ma sarà costretto a nascondere la sua relazione con Veronica.

Proprio quest'ultima, però, si lascerà sfuggire con il giornalista la scomoda verità.

Nel frattempo Matilde apprenderà che la nipote della baronessa Foppa, una socia del Circolo, è in cerca dell'abito da indossare in occasione del debutto in società. La nipote della contessa coglierà al volo l'opportunità di portare sempre più in alto il nome del Paradiso delle signore e chiederà a Maria di disegnare il vestito per la giovane debuttante.

Ciò infastidirà Flora, la quale inizierà a temere che l'ex sarta possa prendere il suo posto in atelier. Intanto Adelaide consiglierà a Marcello di abbandonare il lavoro alla caffetteria per dedicarsi totalmente al mondo della finanza. In questo modo farà nascere dei problemi tra Barbieri e l'amico Salvatore.

Matilde e Vittorio sempre più complici: Il Paradiso delle signore 7 trame 17-21 ottobre

Salvatore, di fronte ai sempre più numerosi impegni professionali di Marcello, inizierà a sentire tutto il peso del lavoro sulle spalle. Secondo le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 ottobre 2023, il giovane Amato verrà messo a dura prova.

Saranno momenti difficili anche per Clara. Lo zio Saverio, infatti, scoprirà le bugie della ragazza e deciderà di farla tornare al paese.

Inaspettatamente, però, Irene salverà la situazione offrendole ospitalità. Nel frattempo Matilde rimarrà profondamente colpita dalla lettera di Vittorio e accetterà il suo invito a cena. Questo non farà altro che accrescere la complicità tra i due. Intanto a casa Colombo arriverà una spiacevole notizia. Anche se Marco avrà fatto il possibile per evitarlo, il giornale parlerà della relazione tra Ezio e Veronica.