Quella appena trascorsa è stata una notte particolare per Carolina Marconi all'interno della casa del GF Vip. La serata di sabato è stata movimentata per i protagonisti della settima edizione del reality show, i quali hanno avuto a disposizione qualche bottiglia di vino in più per festeggiare e trascorrere la serata.

Nel corso della notte, Carolina ha destato alcune preoccupazioni tra i suoi fan, dato che si è lasciata andare a una serie di movimenti e atteggiamenti "strani", al punto che qualcuno sui social ha ironizzato scrivendo che fosse "posseduta".

Notte turbolenta per Carolina Marconi nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la serata di sabato all'interno della casa del GF Vip è stata particolarmente movimentata: i concorrenti hanno avuto a disposizione qualche bottiglia di vino in più e si sono concessi dal tradizionale festa del weekend.

Non sono mancati neppure i momenti di tensione in casa, come quello che ha visto protagonista Wilma Goich, che si è ritrovata ai ferri corti con la giovane Nikita.

Ma a destare grande attenzione tra i fan social del reality show di Canale 5, è stata la notte trascorsa da Carolina Marconi, che non è passata affatto inosservata.

Incubo notturno per Carolina Marconi al GF Vip: la scena 'spaventa' i fan (Video)

Subito dopo la cena e la festa di sabato, i concorrenti si sono coricati e nel cuore della notte, poco dopo le 3:00, Carolina Marconi pare che sia stata protagonista di un incubo che l'ha portata a fare delle mosse decisamente strane.

Forse proprio per l'eccesso di cibo e alcool che hanno consumato in casa, Carolina ha cominciato a "scrivere" delle cose sul palmo della mano.

In seguito la modella italo-venezuelana ha anche aperto e chiuso gli occhi in maniera - secondo alcuni - inquietante e la scena ha subito destato l'attenzione dei fan e spettatori social che seguono e commentano 24 ore su 24 le vicende dei protagonisti della casa di Cinecittà.

I fan dopo la notte di Carolina al GF Vip: 'Fa paura'

I commenti in rete non sono mancati e, i fan del GF Vip, di fronte a tale scena non hanno potuto non sottolineare quanto questo episodio sia stato a tratti quasi pauroso.

"Ma Carolina sembra essere posseduta nel sonno", ha scritto un utente dopo aver visto la scena che si è verificata nel cuore della notte all'interno della casa di Cinecittà e, ovviamente, ripresa dalle telecamere che sono sempre puntate sui concorrenti del reality show. "Mamma mi che paura questa scena", ha scritto un altro spettatori del programma.