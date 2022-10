Nelle prossime puntate della TV soap il paradiso delle signore, in onda dal 31 ottobre al 4 novembre, come sempre su Rai 1 a partire dalle 16:05, i fan potranno assistere a interessanti svolte narrative. Scendendo nel dettaglio, Salvatore scoprirà tramite Anna che Quinto non è morto nell'incidente in mare, e che l'operazione della madre di Anna in realtà non c'è mai stata. I due sembreranno riavvicinarsi dopo tale confronto acceso. Vediamo ora nel dettaglio le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre.

Anticipazioni paradiso delle signore lunedì 31 ottobre

Nella prima puntata della settimana, Anna rivelerà a Salvatore una verità sconvolgente su Quinto. L'uomo infatti non è morto disperso in un incidente in mare, ma è stato prigioniero in Sud America. La donna in sua difesa dirà che ha scoperto tutto soltanto di recente. Dopo questo confronto, i due sembrano riavvicinarsi. Nel frattempo Matilde avrà una proposta d'affari molto interessante da proporre a Vittorio.

Spoiler Paradiso puntata martedì 1° novembre

Vittorio e Matilde organizzano un evento di gala che prende ispirazione dall'opera "Il Gattopardo", proiettandone l'opera cinematografica. Nella stessa sera, al paradiso, seguirà un ballo. Vittorio chiederà di ballare a Matilde, ma la donna rifiuterà la proposta.

Salvatore intanto sarà preoccupato della sua relazione con Anna, in seguito alla rivelazione di lei su Quinto.

Il paradiso delle signore trama puntata 2 novembre

Salvatore mostrerà una certa preoccupazione riguardo la piccola Irene, che potrebbe riabbracciare il suo vero padre. Anna cercherà di rassicurare l'uomo, proponendogli di partire insieme per una crociera.

Nel frattempo, Armando deciderà di affrontare Vito riguardo una foto di Maria trovata nel suo portafoglio. L'uomo confesserà di essere innamorato di lei. Matilde infine rivelerà a Vittorio alcuni frammenti del suo passato.

Anticipazioni puntata 3 novembre paradiso delle signore

La Frigerio potrebbe decidere di lasciare il paradiso in seguito ad alcuni ricatti da parte del Commendatore.

Ciò potrebbe avere ripercussioni negative anche verso Matilde. Vittorio, però, assiste a un diverbio tra Adelaide e Umberto e si insospettisce. Quindi mette all’angolo Matilde, che confessa la verità, cercando di salvare Marco. Nel frattempo, Salvatore riceverà una telefonata da Caterina.

Paradiso spoiler puntata 4 novembre

Quinto può rivedere finalmente sua figlia Irene, grazie anche all'intervento di Salvatore. Ma quando vedrà Anna e Quinto riuniti, l'uomo avrà una reazione improvvisa. Nel frattempo, Maria deciderà di non prendere parte al ballo a causa di un impegno. Vito però, raggiungerà la donna, offrendosi come suo accompagnatore. Matilde e Vittorio invece, riusciranno finalmente a concedersi un ballo.