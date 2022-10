Notte di tensione nella casa del GF Vip dopo l'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5. A spiazzare è stato Amaurys Perez che, nel cuore della notte, ha perso le staffe nei confronti di Charlie Gnocchi.

I due sono stati protagonisti di una accesissima lite scoppiata in casa che, purtroppo, è stata censurata dalla regia del reality show Mediaset, che in quel momento ha preferito trasmettere altre immagini.

Sta di fatto, però, che le urla di Amaurys hanno rimbombato in tutta la casa e questa volta è apparso decisamente furioso per le parole del suo compagno di gioco.

Amaurys Perez perde le staffe nella notte al GF Vip e litiga con Charlie Gnocchi

Nel dettaglio, subito dopo la diretta serale del Grande Fratello Vip di questa settimana si è riacceso lo scontro in casa tra i vari inquilini.

Al centro dell'attenzione è finito Amaurys Perez che ha letteralmente perso le staffe nei confronti di Charlie Gnocchi. I motivi che li hanno portati a questo scontro non si conoscono: la regia non ha trasmesso le immagini della lite, ma solo il momento in cui Perez sbottava duramente contro il suo compagno di gioco.

"Mi hai rotto il c..., non ti avvicinare", ha sbottato Amaurys che questa volta ha perso pienamente il controllo della situazione mostrandosi a dir poco furioso.

'Io non so recitare', Amaurys sbotta nella notte dopo la diretta del GF Vip 7

Subito dopo, mentre Charlie veniva chiamato dagli autori in confessione, Amaurys si è sfogato in giardino con Nikita.

Pur non scendendo nei dettagli dello scontro e non svelando i veri motivi che li hanno portati a ritrovarsi ai ferri corti, Perez ha rivelato che Charlie avrebbe toccato una cosa a cui lui tiene tantissimo, tale da scatenare questa sua reazione negativa.

"Io non so recitare: io a questo tema ci tengo tantissimo. Lo sanno i miei figli, lo sanno gli ospedali, non può venire a intromettersi", ha sbottato Amaurys sfogandosi in casa con Nikita.

Il ritorno di Marco Bellavia nella casa del GF Vip

Insomma una notte di grande tensione all'interno della casa del GF Vip subito dopo la puntata serale di questa settimana, la quale è stata caratterizzata dal ritorno in studio di Marco Bellavia.

A distanza di un po' di settimane dal suo ritiro, Marco è apparso prima in studio per un lungo confronto con Alfonso Signorini e poi ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà assieme al conduttore.

Marco non ha risparmiato delle dure frecciatine e bacchettate nei confronti dei suoi ex compagni di gioco che gli hanno voltato le spalle in un momento di grande difficoltà personale. Al tempo stesso, però, ha perdonato Pamela Prati ammettendo che intende aspettarla fuori dalla casa.