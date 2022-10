La conoscenza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria potrebbe essere giunta al capolinea. Durante la 12^ puntata del GFVip7, il volto di Forum ha commentato una clip in cui Antonella ammetteva di essere attratta fisicamente da Antonino Spinalbese. Nel momento in cui Edoardo ha dichiarato di non fidarsi al 100% della coinquilina, Fiordelisi è andata su tutte le furie.

La clip della discordia

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante una conversazione avvenuta tra Antonella e Charlie.

La 24enne campana ha ribadito di trovare Antonino un bellissimo ragazzo dal punto di vista fisico.

A quel punto Charlie ha ammesso che se Spinalbese decidesse di giocare a carte scoperte, probabilmente per Edoardo non ci sarebbero speranze.

Tornati in diretta Donnamaria ha commentato, spiegando che all'interno della Casa lascia passare determinati atteggiamenti ad Antonella. Nel momento in cui la conoscenza con Fiordelisi continuerà lontano dai riflettori le cose saranno completamente diverse. Infine, il concorrente romano ha ammesso di non fidarsi al 100% della coinquilina.

Antonella furiosa con Edoardo

Nel corso di una pausa pubblicitaria, Antonella Fiordelisi ha criticato i suoi compagni d'avventura per non averla difesa.

Successivamente la 24enne ha affermato che era meglio affrontare il percorso all'interno del gioco in solitaria: "Non mi dovevo avvicinare a nessuno".

Edoardo presente allo sfogo della coinquilina ha cercato di darle un consiglio: "Invece di fare così, perché non dimostri agli altri che stanno sbagliando?" La replica di Antonella Fiordelisi non si è fatta attendere e anzi, la concorrente se l'è presa proprio con Edoardo: "Con me hai chiuso. Ti piace passare da vittima e ci sei riuscito".

La influencer si è risentita per essere stata messa in discussione da Donnamaria.

Infine, Antonella ha fatto notare ad Edoardo che il fatto che sia una donna forte non significa nulla perché anche lei ha le sue fragilità.

Antonella: “Non mi dovevo avvicinare a nessuno, non mi dovevo lasciar andare con nessuno. Con me hai chiuso, così impari a non difendermi. Ti piace passare da vittima ci sei riuscito”



Edoardo: “Questo è quanto ti interessa brava”



IO SENZA PAROLE #gfvippic.twitter.com/oA8RFIIL66 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 27, 2022

Donnamaria deluso da Charlie Gnocchi

In confessionale, Edoardo Donnamaria ha deciso di nominare Charlie Gnocchi.

Secondo il volto di Forum, un amico non parla mai alle spalle. Nel post-puntata i due concorrenti sono stati protagonisti di un confronto. In particolare, Edoardo ha ammesso di esserci rimasto male per essere stato sminuito davanti alla ragazza che gli interessa. Gnocchi ha ribadito di avere solo espresso un punto di vista ma di non avere mai voluto offendere. Edoardo però non ha gradito e non è sembrato convinto dalle spiegazioni di Charlie.

Tuttavia, la nomination di Edoardo a Charlie non è stata influente: al televoto sono finite Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.