Potrebbe già essere finita tra gli unici concorrenti del Grande Fratello Vip che fino ad ora si sono avvicinati sentimentalmente nella casa. Oggetto del contendere una clip che è stata mandata in onda da Signorini nella puntata del 27 ottobre e che ha fatto venire molti dubbi ad Edoardo sul trasporto che Antonella dice di provare nei suoi confronti: la ragazza, infatti, è stata sorpresa dalle telecamere mentre flirtava con Antonino. L'influencer, indispettita dalla mancata difesa del romano, ha deciso di chiudere il loro rapporto e proseguire l'avventura nel reality-show da sola.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quella che è andata in onda il 27 ottobre, non è stata una puntata facile per Antonella. La concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stata presa di mira più volte per come si sta comportando all'interno della casa da quando si è legata ad Edoardo.

Un parere che condividono spettatori e opinioniste, è che la ragazza starebbe mancando di rispetto al "fidanzato" stuzzicando e provocando Antonino ad ogni occasione possibile.

A far luce su questa vicenda, è stato un video che Alfonso Signorini ha mostrato a tutti lunedì sera, delle immagini che hanno lasciato senza parole Donnamaria.

La napoletana ha giustificato i suoi ripetuti avvicinamenti a Antonino Spinalbese con un suo consueto modo di fare, che non avrebbe nulla a che vedere con l'interesse che molti dicono che proverebbe per il parrucchiere.

La sfuriata dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Antonella in puntata si è sentita "accerchiata" quando anche Sonia Bruganelli si è esposta consigliando ad Edoardo di continuare il percorso al Grande Fratello Vip da solo e non più in coppia.

Durante una pubblicità, infatti, la ragazza ha preso da parte il romano e gli ha detto che tra loro è tutto finito.

"Noi abbiamo chiuso, così impari a non difendermi. Ti piace fare la vittima e far credere che solo tu sei quello preso. Non mi difendi mai dagli attacchi di fuori e ora sei pure arrabbiato. Io dovrei esserlo perché non mi hai mai difesa, neanche una volta", ha sbottato Fiordelisi durante la diretta del 27 ottobre.

Donnamaria ha cercato di spiegare che se non ha parlato in puntata è perché era scosso dal video che aveva visto, ma l'influencer non ha voluto sentire ragioni e ha allontanato definitivamente il "fidanzato".

I due non si sono più rivolti la parola e sono andati a dormire in letti separati.

La 'discesa' di Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Antonella era dunque molto adirata con Edoardo dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 27 ottobre, e lo era soprattutto per come è stato interpretato il suo comportamento con Antonino nella casa.

Dopo essere stata la preferita del pubblico per due settimane consecutive, la bella 24enne ha perso così parecchi punti avvicinandosi in modo strategico a Spinalbese e litigando a distanza con Ginevra.

Anche Sonia Bruganelli ha fatto notare quanto Fiordelisi sia in discesa nelle preferenze degli spettatori, che ultimamente stanno amando molto Nikita e Donnamaria.

Risentita per quello che è successo in diretta, la giovane influencer ha sbottato: "Io scherzo sempre con tutti, anche con Antonino non mi faccio problemi.

Non capisco perché passo sempre per quella che non sono".

"D'ora in poi ognuno farà il suo percorso, ad Edoardo non lo voglio più vedere. Mi ha rovinato la vita", parole forti quelle che la concorrente del reality Mediaset ha rivolto al ragazzo al quale si è legata sentimentalmente poche settimane fa.

Visto che i due vivono sotto lo stesso tetto, non è scontato che questa chiusura sia definitiva: Antonella sembra decisa nel voler proseguire l'avventura da sola, ma col passare dei giorni le cose potrebbero cambiare.