Cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5. Maria De Filippi si fermerà per ben due giorni, interrompendo la messa in onda del suo seguitissimo talk show del primo pomeriggio.

Una sosta dettata dall'arrivo del Ponte di Ognissanti: trattandosi di giornate in cui la maggior parte degli spettatori saranno in vacanza, si è optato per una interruzione momentanea del programma nella fascia del primo pomeriggio Mediaset.

Cambio programmazione per Uomini e donne: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne si verificherà in occasione del Ponte di Ognissanti.

Maria De Filippi e i vari protagonisti del talk show campione di ascolti della fascia pomeridiana, si prenderanno una doppia giornata di stop in daytime.

Si partirà lunedì 31 ottobre quando l'appuntamento con Uomini e donne non sarà trasmesso alle 14:45 su Canale 5 e si proseguirà nella giornata di martedì 1° novembre.

Maria De Filippi si ferma con Uomini e donne e Amici 22: cambio programmazione Mediaset

Due giornate in cui la programmazione pomeridiana di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche: sia il 31 ottobre che l'1 novembre salterà anche l'appuntamento con Una Vita.

Subito dopo la messa in onda della puntata inedita di Beautiful, ci sarà spazio per la messa in onda di film sentimentali che occuperanno la fascia del daytime pomeridiano, dalle 14:10 alle 16:10 circa.

Oltre a Uomini e donne e Una Vita, si fermerà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22, che non sarà trasmesso per due giorni di seguito, mentre è confermata la messa in onda della nuova puntata domenicale prevista il 30 ottobre dalle 14 in poi su Canale 5.

Una pausa che, sicuramente, permetterà ai programmi delle reti competitor di tirare un "sospiro di sollievo" dal punto di vista auditel, dato che la De Filippi continua a dominare la scena ascolti con numeri che toccano il 28% di share.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne: Ida al centro delle dinamiche

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne in programma dal 2 novembre in poi su Canale 5? Le anticipazioni del talk show rivelano che al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Armando, Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta.

Sono loro i protagonisti che terranno banco nelle dinamiche del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, con nuovi intrighi, colpi di scena e dichiarazioni del tutto inaspettate.

Spazio in primis alle vicende della dama Ida Platano che deciderà di portare avanti la sua frequentazione con Alessandro ma, in studio, non mancheranno i momenti di tensione con il suo ex Riccardo e con la sua "rivale" Roberta.

Riuscirà la dama siciliana a dare una svolta significativa al suo tormentato percorso sentimentale a U&D? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di novembre e dicembre.