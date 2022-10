Nel post-puntata del GFVip7, in onda giovedì 20 ottobre su Canale 5, Charlie Gnocchi e Amaurys Perez hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. Carolina Marconi ha ammesso di essersi spaventata per il tono di voce dello sportivo cubano. La diretta interessata ha spiegato di avere una storia particolare alle spalle, per questo ha avuto paura: "Mi hai sollecitato qualcosa, per questo piango".

La discussione tra Perez e Gnocchi

Terminata la diretta, alcuni "vipponi" stavano commentando l'intervento di Marco Bellavia.

Mentre i concorrenti stavano parlando tra di loro, Charlie è intervenuto e ha invitato tutti a smetterla di parlare dell'ex coinquilino.

Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Amaurys: "Devi smetterla di fare il tuttologo". La discussione è degenerata, tanto che la regia ha preferito non inquadrare le scene ma ha lasciato aperti i microfoni di entrambi i concorrenti del GFVip7.

La reazione di Carolina Marconi

I "vipponi" appena hanno ascoltato le urla provenire dall'interno della Casa si sono diretti in salone.

Durante il botta e risposta tra i due coinquilini, Carolina Marconi è scoppiata a piangere. La diretta interessata ha chiamato in disparte lo sportivo di origini cubane e ha spiegato la sua reazione: "Tu e Charlie siete stati violenti". Sebbene la diretta interessata ha ammesso di non voler andare contro Perez, al tempo stesso ha fatto notare al coinquilino di avere esagerato con i toni: "Fidati, mi hai fatto impressione". A detta di Carolina, Amaurys avrebbe avuto un tono violento e aggressivo.

Successivamente la diretta interessata ha rivelato di essere stata vittima di violenza fisica e verbale in passato, per questo motivo ha reagito in quel modo: "Questa reazione non mi è piaciuta, uno deve mantenere la calma".

Amaurys fornisce la sua versione dei fatti

Dopo aver ascoltato Carolina Marconi, Amaurys Perez ha spiegato la sua versione dei fatti.

#gfvip riassumendo, amaurys se la prende anche con Antonella, Carolina piange xké la sua aggressività le ha ricordato le violenze del marito. Che macello!! 😱😱😱 pic.twitter.com/jhf0rMGCPU — GaME🎮OvErⓂ️ (@gameoverrevoema) October 21, 2022

Il diretto interessato ha precisato che il suo tono di voce non era violento, ma potrebbe essere risultato così perché è alto 1,94cm quindi anche la sua voce è grossa rispetto agli altri.

Alla reazione di Carolina, Amaurys ha ribadito di essere da sempre al fianco delle donne e contro ogni tipo di violenza. Inoltre, Perez ha ribadito di aver perso le staffe con Charlie semplicemente perché si è intromesso in un discorso e ha imposto il suo punto di vista. Amaurys ha ribadito che non si fa dare lezioni di vita da nessuno, soprattutto da una persona che continua a non calcolare all'interno della Casa: "Questo ti manda a quel paese e dopo due giorni ti dice ti voglio bene. No, non mi va così". Infine, Perez crede di non essersi sentito un violento con Charlie.