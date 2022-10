La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per l'episodio di lunedì 31 ottobre raccontano che Anna Imbriani (Giulia Vecchio) rivelerà a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) di avergli mentito per tentare di salvare Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo). Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), intanto, proporrà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di inserire tra i prodotti della boutique anche dei capi di lingerie, nel frattempo Ezio Colombo (Massimo Poggio) confesserà a Gloria Moreau (Lara Komar) di aver deciso di terminare la convivenza con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Vito Lamantia (Elia Tedesco), infine, consolerà Maria Puglisi (Chiara Russo) dopo che la stessa è stata umiliata da Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), mentre Anna e Salvo parranno riavvicinarsi.

Anna rivelerà a Salvatore di aver inventato l'operazione di Caterina per provare a salvare Quinto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata che andrà in onda lunedì 31 ottobre su Rai 1 riportano che Anna, dopo essere stata messa alle strette dal marito, sarà costretta a rivelare allo stesso il vero motivo del suo viaggio negli Stati Uniti.

Imbriani, difatti, racconterà a Salvatore che il suo primo marito Quinto era stato considerato disperso in mare e dato per morto, ma lei era venuta a conoscenza che, in realtà, l'uomo era stato messo alle strette in Sud America.

A tal proposito, Anna dirà al giovane Amato di aver inventato l'operazione di mamma Caterina per provare a salvare Reggiani.

Ezio deciderà di andare a vivere in una pensione

Matilde farà una proposta commerciale a Vittorio, ovvero proporrà al proprietario del grande magazzino meneghino di aggiungere in negozio anche dei capi di lingerie.

Ezio, invece, parrà aver preso sul serio il suggerimento di Don Saverio (Andrea Lolli) e deciderà di lasciare casa Colombo per andare ad abitare in una pensione per evitare l'accusa di concubinaggio. Teresio, inoltre, vorrà mettere al corrente la moglie Gloria di tale cambiamento.

Flora umilierà Maria

Complice l'invidia per il successo della sarta, Flora umilierà Maria e a consolare la ragazza ci penserà Vito.

La giovane Ravasi, poco più tardi, racconterà al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) l'attacco che ha subito dalla contessa Adelaide (Vanessa Gravina), così l'uomo deciderà di intervenire al più presto per risolvere la faccenda.

Ci sarà, infine, un riavvicinamento tra Salvatore e Anna.