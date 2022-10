Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì sulla Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano per l'episodio che sarà tramesso martedì 1° novembre anticipano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) la penseranno diversamente su come agire nei riguardi di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). Salvatore Amato (Emanuel Caserio), malgrado un riavvicinamento con la moglie, sarà preoccupato riguardo al suo legame con Anna Imbriani (Giulia Vecchio), nel frattempo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non capirà l'atteggiamento sfuggente della moglie di Tancredi (Flavio Parenti).

Armando Ferraris (Pietro Genuardi), infine, scoprirà qualcosa su Vito Lamantia (Elia Tedesco) che lo farà preoccupare non poco, mentre il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) proverà a mettere in atto una strategia ai danni di Marco (Moisè Curia) per riottenere le quote dell'atelier che erano di sua proprietà.

Matilde a Adelaide non saranno dello stesso avviso riguardo a come comportarsi con Flora

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata di martedì 1° novembre rivelano che dopo l'umiliazione di Flora nei riguardi di Maria Puglisi (Chiara Russo), la contessa e Matilde avranno pareri discordanti su come agire nei confronti della stilista.

Malgrado i segnali di riavvicinamento, Salvatore sarà preoccupato riguardo al suo legame amoroso con Anna.

Col ritorno di Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), inoltre, il proprietario della Caffetteria continuerà a credere che il primo marito di Imbriani sia il padre della piccola Irene (Samia Simeoni). Caterina, come se non bastasse, non farà che acuire i timori del giovane Amato.

Armando si preoccuperà scoprendo qualcosa di inaspettato su Vito

Matilde e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) saranno intenzionati a organizzare una serata a tema al Paradiso per promuovere i nuovi corsetti e vorranno ispirarsi al film "Il Gattopardo".

Il programma prevederà la proiezione della pellicola al cinema e, successivamente, sarà allestito un ballo in previsione del quale le commesse prenderanno delle lezioni di valzer.

Conti, quinti, inviterà invano Frigerio a ballare e s'interrogherà sul perché la donna sia così sfuggente.

Armando, poco dopo, scoprirà qualcosa su Vito che lo preoccuperà parecchio.

Il commendatore Umberto, in ultimo, vorrà mettere in dubbio l'ammissibilità nell'appropriarsi di alcuni documenti d parte di Marco (Moisè Curia) per la stesura del suo pezzo sulla tragedia del Vajont.

Così facendo, il banchiere tenterà di ricattare Adelaide per farsi restituire le quote del Paradiso.