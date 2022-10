Giovedì 27 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la 12^ puntata del GFVip 7. Alfonso Signorini ha rimproverato Elenoire Ferruzzi per essersi resa protagonista di un gestaccio ai danni di Nikita Pelizon, alla quale era presente anche Antonino Spinalbese. In confessionale, Edoardo Donnamaria ha fatto una riflessione sul comportamento del 27enne ligure.

Che cos'è accaduto in puntata?

Elenoire Ferruzzi è finita in televoto-flash eliminatorio.

Il conduttore del GFVip 7 ha mandato in onda una serie di clip riguardante la 47enne: in una Elenoire ha definito Nikita una "porta sfortuna" mentre in un'altra ha sputato per terra dopo il passaggio della coinquilina.

Antonino Spinalbese che ha assistito alla scena anziché riprendere Ferruzzi, è scoppiato a ridere.

In puntata, Elenoire si è difesa spiegando di avere sputato a causa di un seme nei denti. Signorini però ha fatto notare che esistono le coincidenze. Dal canto suo, Antonino ha spezzato una lancia a favore di Ferruzzi: "È vero aveva un seme, è venuto anche il dentista in settimana".

La riflessione di Donnamaria

Essendo immune, Edoardo Donnamaria ha avuto la possibilità di effettuare la nomination in grande segreto.

Per spiegare la sua nomination, il volto di Forum ha menzionato la vicenda legata a Nikita: "Ho visto Antonino farsi forza delle debolezze degli altri". Secondo il punto di vista di Edoardo, il coinquilino quando vedrebbe dei concorrenti in difficoltà che non gli stanno simpatici sarebbe felice.

Dunque, tutti si aspettavano la nomination a Spinalbese ma Edoardo ha chiosato: "Non lo nominerò perché oggi andrebbe tra i papabili preferiti e non se lo merita".

Infine, Donnamaria ha detto dell'ex compagno di Belen: "Lui ha riso di Nikita perché ce l'ha con lei, l'ha vista essere presa in giro, schernita e si è messo a ridere perché è così che si fa..."

Nikita Pelizon in lacrime

Dopo avere visto il gestaccio di Elenoire, Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime durante la puntata del GFVip 7.

La diretta interessata in un momento in cui non era inquadrata ha redarguito anche Antonino. Nikita avrebbe chiesto al coinquilino perché abbia riso anziché prendere le sue difese. La modella ha trovato il sostegno di Patrizia Rossetti, Edoardo Donnamaria e Carolina Marconi. A detta di Wilma Goich, il gesto di Ferruzzi non sarebbe stato rivolto alla coinquilina.

Anche Pamela si è trovata d'accordo con la 77enne ligure.

Sul web invece, la maggior parte dei telespettatori ha spezzato una lancia a favore di Nikita. Non a caso nel televoto-flash, il 90% dei votanti si è detto favorevole all'uscita dal GFVip 7 da parte di Elenoire Ferruzzi.