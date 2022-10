Nella tarda serata di martedì 11 ottobre, Elenoire Ferruzzi ha svelato un retroscena sugli autori del GFVip7. Nel dettaglio, la concorrente ha rivelato ad Amaurys Perez cosa le hanno chiesto in confessionale. Senza peli sulla lingua la diretta interessata ha spiegato che le è stato chiesto cosa pensa del "bello di casa" Antonino Spinalbese.

La confidenza della concorrente

A notte fonda, Elenoire si è ritrovata in salotto a parlare con Amaurys.

La concorrente si è avvicinata al coinquilino e ha fatto una confidenza sugli autori del GFVip7: "Mi hanno chiesto cosa penso di Antonino che è il bello della Casa".

Senza troppi fronzoli Ferruzzi ha risposto di non essere minimamente interessata agli altri concorrenti. Al contrario, Elenoire all'interno del Reality Show vorrebbe parlare solamente del suo percorso. Elenoire Ferruzzi ha cercato di abbassare la voce per non farsi sentire, ma i telespettatori della diretta h24 (in onda su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre) hanno ascoltato tutto.

Elenorie svela del confessionale "mi han chiesto cosa pensi di antonino il bello della casa? UN CAXO!" e nel mentre amaurys si leva mutante strizza sgrulla 🙈 #gfvip pic.twitter.com/w0wvK5DMRJ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2022

Chi è Elenoire Ferruzzi?

Elenoire Ferruzzi non è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, ma sul web sì.

La concorrente del GFVip7 è nata nel 1976 a Cittiglio in provincia di Varese. Elenoire è una donna trans: da tempo ha portato a termine il periodo di transizione e di professione porta avanti battaglie per i diritti delle persone transessuali. Nel curriculum della concorrente, c'è anche una laurea in lettera e una breve esperienza come insegnante in una scuola statale.

Per quanto riguarda l'attuale situazione sentimentale di Ferruzzi, pare che sia single: la diretta interessata in una recente intervista ha dichiarato di essersi innamorata soltanto una volta.

Il percorso della gieffina

All'interno della Casa del GFVip7 Elenoire Ferruzzi ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.

La concorrente si è messa subito in gioco e ha mostrato il suo "caratterino".

In occasione delle prime punte del reality show, la diretta interessata è finita al centro delle dinamiche per aver confidato di essere attratta da Luca Salatino: quest'ultimo però ha più volte ribadito di essere innamorato della sua fidanzata Soraia. Elenoire era finita al centro delle polemiche anche per non aver compreso il "disagio" di Marco Bellavia: la concorrente anziché aiutarlo lo aveva invitato ad andare alla "neurodeliri".

Nella sesta puntata del programma, Ferruzzi ha emozionato i telespettatori: Elenoire ha ricevuto la visita della mamma. La donna non ha potuto non menzionare il cambiamento della figlia, ma al tempo stesso la donna si è detta felicissima di averla sostenuta nel percorso di transizione.