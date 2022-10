Si fanno sempre più intriganti le puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore. A tenere banco anche nei prossimi appuntamenti, in onda dal 17 al 21 ottobre, sarà la questione che riguarda l'annullamento delle nozze di Ezio e Gloria. Dopo il ritorno di Moreau, Veronica temerà sempre di più di vedere infranto il suo sogno di sposare Colombo. Il padre di Stefania, però, architetterà un piano per riuscire a ottenere la separazione. Clara, cacciata dalla canonica, troverà rifugio temporaneo in magazzino. Successivamente le ragazze la accoglieranno nella loro casa.

Spoiler Il Paradiso al 21 ottobre: Matilde non vuole perdonare Vittorio

Matilde tonerà a Milano dopo essere andata a trovare Tancredi, ma sarà però ancora furiosa con Vittorio. Clara mentirà allo zio, dicendogli di essere andata a vivere nella casa delle ragazze. In realtà la Venere si è rifugiata all'interno del magazzino del Paradiso grazie all'aiuto di Alfredo, che la coprirà in questa menzogna. Un nuovo personaggio farà il suo arrivo da Milano, si tratta di Vito Lamantia, in cerca di un lavoro come contabile.

Gloria tornerà al Paradiso nel suo vecchio ruolo di capo commessa, Irene dovrà dunque lasciare il posto che aveva ottenuto dopo l'arresto di Moreau. Ezio non saprà come fare per ottenere l'annullamento del suo matrimonio.

Studierà un piano e avrà bisogno dell'aiuto della Contessa. Cipriani inizierà a sospettare che Alfredo porti delle donne nel magazzino. In realtà Perico sta aiutando Clara e sarà dunque costretto a mentire a Irene.

Anticipazioni Il Paradiso dal 17 al 21 ottobre: i giornalisti interessati alla storia di Gloria ed Ezio

I giornalisti inizieranno a dimostrare interesse per la storia di Gloria e Colombo.

Proprio in occasione della presentazione del libro di Stefania, uno di questi riuscirà a ottenere l'accordo per un'intervista con Ezio e Gloria. Ezio sfrutterà l'occasione per dire che la sua relazione con Moreau è terminata da tempo. Colombo, però, dovrà allo stesso tempo mantenere segreta la relazione con Veronica, perché di fatto ancora sposato con la madre di sua figlia.

Sarà proprio da Veronica che il giornalista scoprirà la verità.

Intanto Vittorio cercherà di riconquistare la fiducia di Matilde scrivendole una lettera. Don Saverio scoprirà che la nipote le ha mentito e vorrà rispedirla immediatamente a casa. Inaspettatamente quando Irene scoprirà il destino di Clara, deciderà di ospitarla in casa sua. Boscolo diventerà a tutti gli effetti una nuova coinquilina nella casa delle ragazze. Approfittando della nuova abitazione di Clara, Alfredo vorrà convincere la ragazza a dargli una mano nel tentativo di conquistare Irene.