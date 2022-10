La squalifica di Ginevra Lamborghini dal GFVip7 sembra non convincere tutti i telespettatori. Mentre da un lato c'è chi si è detto soddisfatto per il provvedimento nei confronti della 30enne, dall'altro c'è chi è convinto che abbia pagato solo lei per il "caso Bellavia". Su Twitter, i fan dell'ex concorrente hanno lanciato un appello al Reality Show per rivedere la loro beniamina in gioco.

Il motivo della squalifica

Marco Bellavia ha abbandonato il GFVip7 sabato 1° ottobre. Prima che l'ex conduttore si ritirasse dal gioco, alcuni suoi coinquilini lo avevano preso di mira con giudizi piuttosto taglienti.

Tra questi, c'è stata anche Ginevra Lamborghini: la diretta interessata si è lasciata scappare una frase gravissima. Per questo motivo nella quinta puntata, Signorini ha comunicato l'espulsione della 30enne. Lo stesso conduttore si è detto incredulo per l'atteggiamento di Ginevra, visto che in passato ha raccontato di essere stata vittima di bullismo.

Il gesto dei fan

I telespettatori del GFVip7 si sono spaccati sulla squalifica di Ginevra Lamborghini. In molti si sono detti d'accordo per la gravissima frase pronunciata, ma non hanno gradito che sia stata solo lei a pagare dazio. Nel dettaglio, alcuni telespettatori si aspettavano che anche altri concorrenti fossero espulsi dal gioco. Al contrario, gli autori hanno deciso di aprire un televoto-flash tra Elenoire Ferruzzi, Gegia, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci.

Quest'ultimo è stato eliminato, ma i telespettatori volevano fuori anche Gegia e Charlie Gnocchi.

In seguito a quanto accaduto, i fan di Ginevra hanno deciso di lanciare un hashtag #Givenradentro. Tra la motivazione c'è la mancata accettazione della squalifica dal reality show. Da qui la richiesta agli autori: "La vorrebbero ancora nella Casa".

I commenti apparsi su Twitter

Un utente, taggando l'account ufficiale del Grande Fratello Vip ha chiosato: "Siete ancora in tempo, perché una seconda possibilità tutti la meritiamo". L'utente ha fatto notare che tra tutti i concorrenti del reality show, Ginevra Lamborghini è stata l'unica ad essersi pentita per i giudizi al vetriolo su Marco Bellavia.

Un altro fan ha confidato che Ginevra non merita un trattamento simile: "Aiutiamola ad entrare nella Casa". A detta di un telespettatori, l'atteggiamento di Charlie Gnocchi e Gegia è stato molto più grave delle parole di Ginevra.

Inconsapevole di quanto accade all'esterno del GFVip7, Antonino Spinalbese si è detto contrario alla squalifica della 30enne. Secondo Spinalbese, è peggio pronunciare una parola blasfema: "Incredibile, loro non hanno capito niente".