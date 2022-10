Dopo le tensioni dei giorni scorsi, la casa del GF Vip 7 ha vissuto un confronto tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. Nella giornata di mercoledì 26 ottobre, le due coinquiline si sono infatti ritrovate nella zona beauty esponendo le rispettive versioni dei fatti. In particolare, la modella non ha gradito di essere stata dipinta come una persona che si getta in modo malizioso tra le braccia di tutti i ragazzi presenti nella Casa, cosa che la Ferruzzi ha dichiarato nei giorni scorsi confrontandosi al riguardo con altri inquilini.

Che cos'è successo in puntata

Prima di capire come sia arrivato il confronto tra Elenoire e Nikita, appare opportuno fare un passo indietro e ricostruire i fatti.

Nell'11^ puntata del GFVip7, Ferruzzi ha infatti insinuato che la coinquilina si getterebbe tra le braccia di tutti i ragazzi presenti nella Casa di Cinecittà. A spezzare una lancia a favore di Nikita, ci ha pensato però Patrizia Rossetti. Quest'ultima ha sostenuto che nell'atteggiamento della Pelizon non c'è mai stata malizia, anche perché all'interno del Reality Show tutti ridono e scherzano con i "vipponi" del parterre maschile senza che la cosa comporti necessariamente un interesse che vada al di là della cordialità del momento o dell'amicizia.

Il chiarimento tra le due concorrenti

Nella giornata di mercoledì 26 ottobre, Nikita ed Elenoire si sono così ritrovate faccia a faccia.

In particolare, la modella ha chiesto alla coinquilina perché l'abbia dipinta come una ragazza che si interesserebbe indiscriminatamente a tutti i ragazzi: "In puntata hai detto che faccio la gatta morta".

La modella ha ribadito di essere cresciuta circondata da uomini, cosa che le fa sentire sempre a proprio agio in loro presenza: "Quando qualcosa riguarda me, viene a dirmelo ok?" ha concluso Nikita, auspicando dunque per il futuro che in caso di questioni aperte avvenga un confronto direttamente fra loro due e non per tramite di discorsi riportati da altri.

Elenoire ha risposto facendo mea culpa e ammettendo di aver compreso che Nikita si comporta allo stesso modo con tutti i ragazzi senza alcuna malizia precisando comunque di aver parlato del suo atteggiamento solo in una circostanza: "Gli autori montano le clip sulla base di quello che viene detto nella Casa", ha però concluso Nikita chiudendo comunque la 'contesa' con il vessillo della pace.

I consigli di Nikita ad Elenoire

Una volta trovato un punto d'incontro, Nikita Pelizon ha poi cercato di dare dei consigli ad Elenoire Ferruzzi per evitare di avere in futuro problemi di cuore.

Secondo il punto di vista della modella, la 47enne milanese non dovrebbe mai partite in quarta con un ragazzo che le piace: "Vai sempre in prima". A detta di Nikita infatti, prima di dare il massimo ad una persona bisogna sempre valutarne l'atteggiamento esponendosi soltanto quando anche dall'altra parte si nota una stessa attitudine.

A quanto pare il consiglio della coinquilina sembra essere stato accettato da Elenoire Ferruzzi. A questo punto tra le due sembrano essere archiviati i dissapori dei giorni scorsi.