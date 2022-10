Grandi cambiamenti in casa Mediaset nel corso del mese di novembre 2022. Le novità riguardanti la programmazione di Canale 5 interesseranno sia la fascia del daytime che quella della prima serata.

Spazio in primis alla chiusura della soap opera Una vita che saluterà definitivamente il suo affezionato pubblico dopo anni di grande successo in daytime.

In prima serata, invece, si arriverà allo stop per Viola come il mare, la serie che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

La soap Una Vita chiude i battenti su Canale 5: cambio programmazione novembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per l'uscita di scena dal palinsesto della soap Una Vita.

Dopo anni di grande successo registrati nel daytime Mediaset e in prime time su Rete 4, la serie ambientata ad Acacias 38 chiuderà per sempre i battenti.

In patria è già da un po' di tempo che hanno visto il gran finale di Una Vita mentre gli spettatori italiani avranno modo di poterlo vedere in tv solo durante il mese di novembre.

Le ultime puntate di Una Vita sono in programma nella settimana che va dal 6 al 12 novembre 2022, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Ecco cosa va in onda al posto di Una Vita: cambio programmazione Mediaset novembre

Intanto, terminata l'avventura di Una Vita nella fascia del pomeriggio di Canale 5, ecco che arriverà una nuova soap pronta a conquistare l'affetto del pubblico Mediaset.

Da novembre in poi, infatti, la fascia del daytime pomeridiano che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, passerà nelle mani di Terra Amara, la soap opera turca che era stata sospesa a metà settembre nonostante il boom di ascolti registrato in daytime.

Can Yaman fuori dal prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

E poi ancora, il cambio programmazione del mese di novembre riguarderà anche la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per lo stop alla fiction Viola come il mare con protagonista Can Yaman.

Il divo turco che ha fatto perdere la testa a milioni di spettatori nei panni dell'aitante ispettore Francesco Demir, saluterà gli spettatori il prossimo venerdì 4 novembre con la messa in onda della sesta e ultima puntata in prima visione assoluta.

A quel punto calerà il sipario sulla prima stagione di Viola come il mare e ci sarà anche uno stop per Can Yaman in prime time.

Al momento, infatti, non sono previsti ulteriori progetti per le reti Mediaset che coinvolgono l'attore turco, il quale però sarà impegnato con le riprese di una nuova serie che sarà poi visibile sulla piattaforma Disney+.

Il gran finale di Tu si que vales 2022: cambio programmazione Mediaset novembre

Novembre sarà anche il mese in cui giungerà al termine l'attuale edizione di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 che vede protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

L'ultima puntata dello show, con la finalissima in diretta che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto che sarà scelto dal pubblico, sarà trasmessa sabato 19 novembre in prima serata dalle 21:25 circa.

Calerà così il sipario su un'edizione che si è rivelata ancora una volta vincente dal punto di vista auditel, dato che lo show di Canale 5 ha vinto a mani basse la sfida auditel in queste settimane di messa in onda, battendo prima lo show di Amadeus e poi quello di Milly Carlucci.

Un successo che porta ancora una volta la firma di Maria De Filippi che, nel frattempo, sta già lavorando al suo prossimo impegno in prime time.

Maria De Filippi prepara già il prossimo impegno in prime time

Da gennaio 2023, la conduttrice sarà nuovamente al timone di C'è posta per te, il people show campione di ascolti del sabato sera di Canale 5.

E, in queste settimane, sono cominciate già le registrazioni delle nuove puntate che anche quest'anno prevedono la partecipazione di ospiti famosi. Tra questi spiccano i nomi di Luca Argentero, ormai considerato il "Re Mida" della fiction Rai e quello del cantante Irama, ex protagonista del talent show Amici.