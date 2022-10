Giovedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata del GFVip7. Durante la diretta c'è stata una discussione tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini: l'ex concorrente ha dichiarato di aver abbandonato il gioco anche perché non si è sentita tutelata su un episodio accaduto quando era nella Casa, ossia quando Giovanni Ciacci le ha toccato il fondoschiena. Di fronte alle insinuazioni della 35enne, il conduttore ha affermato di sentirsi preso in giro e ha invitato Sara a lasciare lo studio.

Che cos'ha scosso l'ex concorrente?

Prima di parlare della discussione tra il conduttore e l'ex concorrente, è bene fare un piccolo passo indietro a un episodio accaduto la settimana scorsa.

La scena a cui si riferisce Sara. pic.twitter.com/ZYNmDfuSIw — Viperissima Trash (@Viperissima_) October 6, 2022

Durante la preparazione di un pasto in cucina, a un certo punto Ciacci aveva sfiorato il fondoschiena di Sara. Alle scuse del coinquilino, Manfuso aveva prontamente risposto che non era accaduto nulla: "Guarda Giovanni, adesso urlerò che mi hai toccato".

Lui aveva aggiunto: "Spero che tuo marito non sia geloso di me" e Sara aveva risposto "No, usciti di qui faremo una grande cena tutti insieme".

Lo sfogo di Manfuso

Nella giornata di mercoledì 5 ottobre Sara Manfuso ha abbandonato il GFVip7 per via del "caso Bellavia": la concorrente aveva spiegato ai suoi coinquilini di non riuscire a stare all'interno della Casa sapendo che un loro ex compagno d'avventura si era ritirato a causa del loro comportamento.

Nella sesta puntata l'ex concorrente ha lasciato intendere di essersi ritirata dal Reality Show anche per un altro motivo: "Io non mi sono sentita tutelata Alfonso, te lo volevo dire guardandoti negli occhi".

La 35enne ha spiegato che dopo la palpata di Giovanni Ciacci qualcuno sarebbe dovuto intervenire: "Nessuno mi ha chiamato in confessionale e nessuno ha capito che dietro quella risata c'era dolore, vergogna e umiliazione".

Secondo Signorini, se Sara si fosse sentita realmente umiliata, anziché ridere e ironizzare - come ha fatto - avrebbe dovuto far notare a Ciacci di essere infastidita.

La reazione del conduttore e la replica di Ciacci

Il conduttore Alfonso Signorini ha ammesso di essere rimasto basito dalla reazione di Sara proprio perché conosce la sua storia privata, aggiungendo: "Non ci casco in questa retorica".

Anche lo stesso Ciacci è intervenuto e ha cercato di difendersi dall'accusa dell'ex coinquilina: "Un linciaggio l'ho subito, ma due no". Il costumista ha ribadito che la palpata è avvenuta in modo del tutto involontaria: "Ti ho detto subito che non volevo venisse fraintesa".

Infine Signorini ha tagliato corto: "Grazie per avermi preso per i fondelli. Adesso puoi accomodarti fuori dalla Casa e da questo studio".