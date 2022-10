Non mancheranno colpi di scena nelle puntate della seconda stagione della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Behice, la zia di Mujgan, metterà gli occhi su Fekeli e vorrà fare ingelosire Hunkar, mentre il padrino di Yilmaz e la matrona organizzeranno un incontro tra le loro famiglia che, però, non andrà come speravano.

Behice tocca la mano a Fekeli davanti a Hunkar

La zia di Mujgan, ospite a casa di Fekeli e Yilmaz, si renderà conto che entrambi sono molto facoltosi, per questo motivo comincerà a mostrare interesse per Ali Rahmet e approfitterà di ogni occasione per provare a sedurlo.

Fekeli, però, non avrà occhi che per Hunkar e non riuscirà a nascondere il suo amore per lei. L'imprenditore, infatti, non noterà gli avvicinamenti "con un doppio fine" di Behice.

Un giorno però, durante un aperitivo al circolo, Behice si accorgerà di uno sguardo particolare tra Fekeli e Hunkar, e penserà di poggiare la sua mano su quella dell'ex boss per farsi notare dalla matrona della tenuta Yaman.

La suocera di Zuleyha però, pur notando il gesto, sembrerà non dargli peso e continuerà a parlare con le sue amiche del circolo, certa dei sentimenti che lei e Ali Rahmet provano reciprocamente.

La famiglia Yaman viene ospitata a casa di Fekeli e Yilmaz

Stanchi della faida nata tra Demir e Yilmaz, Hunkar e Fekeli penseranno di organizzare un incontro tra le loro famiglie per mettere una pietra sopra a tutte le loro divergenze.

D'altronde a breve nasceranno due bambini che non hanno colpe e che non meritano di pagare il prezzo degli errori dei loro genitori.

Sarà così che la famiglia Yaman verrà ospitata a casa di Fekeli per parlare del loro rapporto e stringere un accordo in segno di pace.

Demir spara e colpisce la foto della famiglia di Fekeli

Se inizialmente tutto sembrerà andare per il verso giusto, tanto che Demir e Yilmaz si stringeranno anche la mano, improvvisamente il signor Yaman richiederà indietro la terra che sua madre ha venduto ad Ali Rahmet.

Yilmaz sarà categorico e affermerà di non essere disposto a ridare indietro qualcosa che ora appartiene a lui. Una frase che scatenerà l'ira di Demir che, senza pensarci due volte, estrarrà la sua arma da fuoco e sparerà un colpo che colpirà in pieno la cornice con la foto della famiglia di Fekeli.

Purtroppo l'ennesimo tentativo di Hunkar e Ali Rahmet si rivelerà un fallimento, e così Zuleyha e la suocera porteranno via Demir dalla tenuta prima che Yilmaz possa rispondere all'attacco del suo nemico.

Fekeli non tollererà reazione ostile del figlio e lo accuserà di non aver mantenuto la calma. A casa Yaman, invece, Zuleyha farà giurare a Demir sul che non estrarrà mai più per primo un'arma contro qualcuno.