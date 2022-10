Sono anni che Giorgio Manetti non fa più parte del parterre maschile del trono over di Uomini e donne ma nonostante ciò, la sua opinione sul dating show che lo ha reso famoso continua ad essere molto richiesta dalle riviste. Nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo, l'ex cavaliere fiorentino ha lanciato delle pesanti stoccate verso Ida Platano, ultimamente sempre più al centro delle dinamiche del programma di Maria De Filippi, paragonandola alla sua ex Gemma Galgani. Sebbene, secondo lui, la torinese sia una donna di classe, allo stesso tempo ritiene che non stia facendo una bella vita, costretta a viaggiare ogni settimana da Torino a Roma per le registrazioni.

Giorgio: 'Ida? Un altro caso umano'

Continua ad essere molto interessato a ciò che accade all'interno dello studio di Uomini e Donne Giorgio, il quale è tornato di nuovo single dopo aver interrotto una lunga relazione. Dimostrazione del fatto che Manetti continua a seguire con attenzione il programma e le sue dinamiche è la personalissima analisi che l'ex cavaliere ha fatto di Ida Platano e Gemma Galgani durante l'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Per lui, che con la storia d'amore con la dama torinese ha fato sognare tutta l'Italia, è stato quasi impossibile non mettere a confronto le due donna, che hanno un'età differente ma che sono legate da una profonda amicizia.

'Gemma rispetto alla sua amica è un’altra cosa.

Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il personaggio', ha affermato in maniera diretta l'ex cavaliere fiorentino, lanciando una pesante stoccata nei confronti dell'hairstylist bresciana. Ma non è tutto. Giorgio ha definito Ida come un 'caso umano', evidentemente il comportamento in studio della Platano non è gradito a Manetti, il quale senza peli sulla lingua ha espresso la sua opinione.

Attacchi a Gemma Galgani

Ma se da un lato Giorgio ha elogiato l'eleganza di Gemma, che nonostante le liti e le discussioni a distanza non ha mai negato, dall'altro ha avuto delle critiche da fare anche alla sua ex. Infatti, Manetti ha voluto sottolineare come la vita di Gemma, sempre a suo avviso, non sia facile nell'ultimo periodo per via dei continui spostamenti che deve fare tra Torino, dove abita, e Roma, dove si trovano per l'appunto gli studi di Uomini e Donne.

'Non mi pare sia una gran vita la sua', ha concluso Giorgio, anche se a dire il vero Gemma pare felice di far parte del programma.

Anche se non ha più il ruolo centrale che aveva nelle precedenti stagioni, Gemma resta un volto di punta del trono over, così coem Ida che invece sta pian piano occupando un posto sempre più di rilievo. Certo è che le dichiarazioni di Giorgio potrebbero dar vita ad una replica delle due amiche. Ida e Gemma decideranno di rispondere? Non è escluso.