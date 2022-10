A meno di cambi improvvisi nella programmazione di Canale 5, riprenderà a fine novembre la messa in onda delle puntate di Terra Amara, che è stata sospesa lo scorso 19 settembre. I nuovi episodi della soap turca che ha conquistato ampiamente il pubblico italiano saranno dense di colpi di scena e vedranno come sempre grandi protagonisti i sentimenti. Tra matrimonio, nuove nascite e anche morti improvvise, i telespettatori non si annoieranno di certo. Secondo le anticipazioni, infatti, Hunkar non sarà la sola a perdere la vita ma anche Yilmaz verrà a mancare.

Prima di passare a miglior vita, però, Akkaya farà una scoperta sconvolgente: il piccolo Adnan è in realtà suo figlio.

Yilmaz e Mujgan hanno un figlio

Sebbene manchino quasi due masi al ritorno di Terra amara sulla rete ammiraglia Mediaset, proseguono le anticipazioni. Succulente novità giungono dalla Turchia e stavolta si incentrano proprio sul protagonista maschile della soap, Yilmaz. Seguendo la storyline, dopo aver sofferto lungamente per il matrimonio di Zuleyha con Demir, alla fine Akkaya deciderà, con il sostegno del padrino Fekeli, che è giunto il momento di voltare pagina. L'arrivo dell'affascinante Mujgan in paese sarà un bene per Yilmaz.

La giovane dottoressa riuscirà a conquistare ben presto Yilmaz ma non sarà tutto oro ciò che luce.

Infatti, la coppia si separerà proprio quando sarà intenta a preparare le nozze, dopo che Mujgan scoprirà che Zuleyha è la ex fidanzata di Akkaya. Varie vicissitudini si abbatteranno sui due giovani, ma alla fine l'amore trionferà e Yilmaz condurrà all'altare la bella dottoressa. Il matrimonio sembrerà procedere per il meglio, tanto che nascerà anche un bimbo a cui sarà dato il nome di Kerem Alì.

La morte improvvisa di Yilmaz

Yilmaz, però, farà una scoperta sconvolgente: Kerem non è il suo primogenito. Il giovane Akkaya scoprirà che il piccolo Adnan non è figlio di Demir, così come aveva sempre creduto, ma in in realtà è il frutto dell'amore mai del tutto seppellito tra lui e Zuleyha. Come reagirà a questa novità? Cosa ne penserà la moglie Mujgan?

Purtroppo, i protagonisti della soap non avranno modo di andare troppo affondo alla notizia perché Yilmaz morirà.

Per capire cosa succederà a Yilmaz, se passerà a miglior vita per via di un incidente, una malattia o per mano di qualcuno bisognerà attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara. Per vedere, invece, le puntate relative alla morte di Yilmaz, i telespettatori dovranno attendere l'inizio del 2023. Insomma, Una vita terminerà per sempre ma il pubblico di Canale 5 potrà consolarsi con una serie che ha tanto da dire in fatto di sentimenti.