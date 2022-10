La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 17 ottobre, ha visto il trionfo di Nikita al televoto. La ragazza è stata eletta la preferita del pubblico con la percentuale del 48% su tre candidati, un risultato eccezionale che ha fatto storcere il naso ad alcuni suoi "detrattori". Mentre in casa si discuteva del perché la giovane non riesce ad integrarsi con la quasi totalità del gruppo, Cristina si è alzata e ha iniziato a inveire contro di lei, arrivando a tirare in ballo la scomparsa di suo fratello per malattia.

Aggiornamenti sulle donne del Grande Fratello Vip

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 17 ottobre, Alfonso Signorini ha affrontato un argomento che sta molto a cuore ai telespettatori: il "tutti contro uno" che si è verificato negli ultimi giorni nella casa.

Nikita, infatti, è stata isolata dalla maggior parte dei concorrenti per dei comportamenti che non sono piaciuti, delle reazioni che la giovane ha avuto a belle notizie e che altri hanno giudicato sbagliate o inadatte alla situazione.

Cristina è una delle vippone che meno apprezzano la modella, e anche ieri sera l'ha sottolineato perdendo letteralmente le staffe durante la puntata.

Nel sentire Pelizon dire che prima o poi le cose positive arrivano per tutti (come qualche sorpresa o regalo dall'esterno), Quaranta si è alzata in piedi ed ha cominciato ad attaccare la coinquilina tra le lacrime.

Lo sfogo della protagonista del Grande Fratello Vip

"Se ci crede, prima o poi arriverà anche per lei", è questa la frase pronunciata da Nikita che ha fatto perdere la bussola a Cristina.

"Ma se ci crede cosa? Io fuori non ho nessuno. Cosa stai dicendo? Non si può avere sempre quello che si desidera", ha esordito la bionda vippona nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Quaranta ha preso in esempio il fratello che ha perso a causa di un tumore al cervello, e questo ha imbarazzato la giovane influencer che ha provato a scusarsi dicendo che lei si riferiva a situazioni generali della vita, non a persone che purtroppo non ci sono più.

"Dici str.. se pensi che tutti i desideri si avverano. Stai facendo un discorso senza senso.

Non farlo perché vado fuori di testa, divento matta", ha proseguito la concorrente del Grande Fratello Vip prima che Signorini intervenisse per calmarla e cambiare argomento.

La nomination a sei del Grande Fratello Vip

Anche se molti coinquilini non la apprezzano, Nikita può contare sul supporto del pubblico, che proprio ieri sera l'ha eletta la preferita con il 48% dei voti.

Questo "titolo" ha costretto la giovane a candidare all'eliminazione uno dei due concorrenti che erano al televoto con lei: Pelizon, coerentemente con quanto è accaduto nei giorni scorsi, ha messo a rischio Antonino.

Le nomination della nona puntata, dunque, sono cominciate con la consapevolezza che Spinalbese era già tra quelli in bilico: giovedì 20 ottobre, infatti, è prevista una nuova eliminazione, la seconda di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Esclusi gli immuni (stabiliti in base a votazioni segrete che tutti i vipponi hanno fatto poche ore prima della diretta), gli altri abitanti della casa più spiata d'Italia hanno fatto il nome di chi vorrebbero fuori dal gioco e, visti dei pari merito, a rischio sono finiti in sei.

A fine serata, infatti, Signorini ha dato il via al televoto che nella prossima diretta decreterà l'eliminato tra: Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese.

Colui/lei che riceverà meno preferenze da parte dei telespettatori, giovedì dovrà abbandonare definitivamente il programma.