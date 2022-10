Elenoire non si rassegna e porta avanti convinta la sua teoria sul rapporto con Daniele. Ai compagni d'avventura, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip continua a raccontare una versione molto forte del suo legame con Dal Moro, con il quale sostiene di essersi scambiata baci e tenerezze più che amichevoli, tutti gesti che non può aver frainteso come tanti dicono. Il vippone, dal canto suo, ha preso le distanze da Ferruzzi perché stufo di sentirla parlare in modo distorto di quello che c'è stato tra loro in passato.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Oggi, giovedì 27 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e un tema del reality show sarà il rapporto tra Elenoire e Daniele. Da un paio di giorni, infatti, la vippona sta criticato il coinquilino e chiunque osi mettere in discussione la sua versione su quello che sarebbe accaduto nell'ultimo periodo: Ferruzzi, infatti, è certa che tra lei e Dal Moro sarebbe nato un sentimento, ma lui nega e questo la sta facendo andare su tutte le furie.

La star del web ha sbottato anche con gli autori che, in confessionale, hanno cercato di farla ragionare sulla vicenda, prendendo in considerazione l'ipotesi che possa aver frainteso l'affetto del ragazzo con qualcosa di più.

La concorrente del reality Mediaset, però, non indietreggia e continua a sostenere di avere la maturità giusta per capire quando un uomo è attratto da lei ma non lo ammette per paura del giudizio.

Il racconto al Grande Fratello Vip

Daniele ha deciso di allontanarsi da Elenoire quando ha iniziato a capire che stava raccontando una versione completamente diversa dalla sua, tant'è che a un certo punto ha sbottato: "Basta, non sono il suo badante".

Nella casa del Grande Fratello Vip, dunque, in questi giorni la tensione è alle stelle e Ferruzzi continua ad alimentarla dicendo di volersi ritirare dal gioco perché stanca di essere presa in giro e non creduta.

Parlando con Antonella ed Edoardo del suo rapporto con Dal Moro, la vippona ha rivelato che ci sarebbero stati anche degli avvicinamenti fisici, dei contatti che le avrebbero confermato di essere contraccambiata.

"Con lui ci sono stati baci e toccamenti, confidenze e tenerezze. Io non sono pazza", ha detto la concorrente del reality-show di Canale 5 la sera del 26 ottobre.

Attesa per la puntata del Grande Fratello Vip

Elenoire e Daniele sono due su piani opposti e, dopo aver trascorso settimane uno affianco all'altro, hanno bruscamente interrotto ogni tipo di rapporto. Ferruzzi si è detta stanca di essere trattata come una persona che si inventa le cose: è già la seconda volta in un mese e mezzo che la star del web finisce al centro dell'attenzione per un sentimento non ricambiato dal ragazzo per il quale perde la testa. All'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, è stato Luca Salatino a finire nel mirino della bionda vippona che, incurante del fatto che il tronista fosse fidanzato, gli ha dichiarato amore ad appena dieci giorni di distanza dal loro primo incontro.

Ci ha pensato Soraia, la ragazza del romano, a ridimensionare il tutto e a consigliare ad Elenoire di posare lo sguardo altrove. Daniele è il secondo concorrente del quale Ferruzzi si invaghisce tra le mura di Cinecittà. Stando a quello che sostiene l'inquilina della casa più spiata d'Italia, a differenza di Luca Dal Moro si sarebbe lasciato andare a baci e carezze (per la precisione, l'influencer ha parlato di "toccamenti"), tutte effusioni che lei non può aver travisato come varie persone all'esterno sostengono.