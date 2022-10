Il Grande Fratello Vip è uno dei reality di maggior successo di Mediaset e della televisione italiana. Negli ultimi anni, proprio grazie a questo successo, il programma ha subito vari prolungamenti, arrivando ad oltre 6 mesi di trasmissione. L'edizione attualmente in corso prevede una fine intorno a marzo 2023, ma i concorrenti sono insufficienti. Proprio per questo motivo, Alfonso Signorini ha già arruolato sei nuovi vipponi, che potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia già da giovedì 3 novembre 2022.

I nuovi vip arruolati da Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip, durante il consueto appuntamento del giovedì sera, un concorrente verrà eliminato e pertanto i concorrenti rimarranno 14. Per sopperire alle varie squalifiche, eliminazioni lampo e ritiri, Alfonso Signorini ha dunque pensato a sei nuovi vipponi che entreranno presto in casa. A dare conferma del numero di concorrenti entranti è stato Davide Maggio, il quale ha anche svelato i due primi nomi: Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Il primo partecipò già ad un Grande Fratello nel 2017, classificandosi secondo. Mentre invece Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, partecipò alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, ma fu costretto a ritirarsi per un problema al ginocchio a un passo dalla finale.

Gli altri quattro concorrenti, secondo gli ultimi rumors, dovrebbero essere il conte Raffaello Mazzoni, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e poi tre ragazze: Helena Presters, Sarah Altobello e Oriana Marzoli. I nomi di Luca ed Edoardo sono ormai certi, mentre invece quelli degli altri concorrenti sono dei rumors e pertanto vanno presi con le pinze.

Antonino e Giaele sempre più complici

Intanto, l'avventura dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip continua, e Antonino e Giaele sono sempre più complici. Nella giornata di ieri, domenica 30 ottobre, i due concorrenti si sono appartati da soli sotto le coperte, in atteggiamenti abbastanza intimi. Nei giorni scorsi Giaele, la quale ha un marito fuori dalla casa, aveva anche rivelato di provare interesse per l'ex compagno di Belen, ma che se fosse andata oltre, suo marito probabilmente avrebbe chiesto il divorzio.

De Donà ha anche aggiunto: "Io ho voglia di baciarlo, ma poi scatta la separazione. Io e mio marito siamo una coppia libera, ma abbiamo delle regole ben definite, non dobbiamo andare oltre. Se andiamo con altre persone non ci deve essere alcun trasporto, altrimenti mio marito chiede il divorzio, soprattutto se limono con Antonino in diretta nazionale". Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per vedere come si evolverà il rapporto tra i due vipponi.