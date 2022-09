Giaele De Donà è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Modella e influencer di successo, quella nel reality show di Alfonso Signorini non è la sua prima apparizione in televisione, infatti ha partecipato alla prima stagione di Ti spedisco in convento, il docu-reality andato in onda nel 2021 su Real Time e Discovery Plus.

Quanti anni ha Giaele De Donà? Carta d'identità

Nome e cognome: Sofia Giaele De Donà

Luogo di nascita: Conegliano Veneto (Treviso)

Data di nascita: 13 ottobre 1998

Età: 23 anni

Peso: non disponibile

Altezza: non disponibile

Professione: modella e influencer

Giaele De Donà, da Ti spedisco in convento al Grande Fratello Vip

Giaele De Donà sin da giovanissima lavora come modella, per tale ragione si trasferisce a Milano a soli 15 anni.

Studia all'Accademia del lusso, sempre a Milano, e successivamente inizia a lavorare come stilista e produttrice di capi di moda, fondando anche due fashion brand.

Approda nel mondo dei reality nel 2021 quando entra a far parte del cast dello show di Real Time Ti spedisco in convento. Il programma prevede che un gruppo di ragazze, dalla vita abbastanza sregolata, trascorra del tempo all'interno di un convento. Durante il percorso le suore le aiutano a correggere il loro comportamento ritenuto abbastanza discutibile.

Il 22 settembre 2022, invece, entra nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Chi è il marito di Giaele De Donà?

La modella è sposata con un imprenditore americano di nome Brad. Definisce il suo matrimonio "non convenzionale", in quanto con il coniuge trascorre insieme sei mesi dell'anno, mentre nei restanti, come fa lei dichiarato, "ognuno fa la propria vita".

L'influencer ha anche ammesso di detestare la monogamia.

Negli anni è stata avvicinata anche ad altri voti noti, infatti si è mormorato che avesse un flirt con Flavio Briatore.

Giaele De Donà su Instagram

Giaele De Donà ha un profilo Instagram seguito da 102.000 follower.

Con post e storie racconta tutto ciò che riguarda sia le vita professionale, che quella privata.

Il video dell'ingresso dell'influencer nella casa del Grande Fratello Vip

Giaele è entrata nella casa del Grande Fratello Vip durante la seconda puntata, andata in onda il 22 settembre 2022. È entrata in gioco insieme a Gegia.

L'amore per gli animali e altre curiosità

L'influencer ama molto gli animali, ha anche un cagnolino a cui è molto affezionata.

Ha ammesso che l'esperienza all'interno del reality Ti spedisco in convento l'ha aiutata a crescere e a migliorare. Ha definito il reality genuino e non costruito. All'inizio all'interno del convento si sentiva "come se fosse in carcere", ma alla fine con le altre concorrenti e le suore hanno formato una sorta famiglia,