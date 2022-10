La Rai fa spoiler sul finale di Mina Settembre 2, la seguitissima fiction del prime time di Rai 1 con protagonista Serena Rossi.

Nel promo della sesta e ultima puntata che andrà in onda domenica 6 novembre in prima serata, sono state trasmesse un po' di immagini che non sono piaciute ai tantissimi fan e spettatori social, i quali attendevano con trepidazione la messa in onda del finale di questa seconda stagione.

Immagini che, secondo gli spettatori appassionati della serie con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, avrebbero svelato e anticipato ciò che succederà nelle scene conclusive.

Gelsomina indaga sulla mamma: anticipazioni Mina Settembre 2 finale

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dal promo della sesta puntata finale di Mina Settembre 2 rivelano che la protagonista Gelsomina si ritroverà a dover indagare sul conto di sua mamma Olga.

La donna, dopo aver fatto perdere le sue tracce annunciando la partenza per una crociera in giro per il mondo, verrà beccata da sua figlia in un servizio televisivo trasmesso al telegiornale, dove comparirà al fianco di zia Rosa.

A quel punto Gelsomina si renderà conto che ci sono un po' troppe verità non dette in tutta questa vicenda, e che sia sua mamma che zia Rosa le stanno nascondendo la verità su quanto è successo realmente in questi mesi di "finta crociera" per Olga.

La Rai fa spoiler sul finale di Mina Settembre 2 di domenica 6 novembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sempre nel promo della sesta e ultima puntata della serie con Serena Rossi, sono state mostrate anche le immagini del matrimonio tra Titti e Damiano.

Dopo diversi tira e molla, la migliore amica di Gelsomina deciderà di coronare il suo sogno d'amore e finalmente avrà la possibilità di celebrare le nozze con l'uomo che presto diventerà anche il padre della creatura che porta in grembo.

E, proprio nelle immagini del matrimonio di Titti, è stato svelato un altro spoiler importante che non è passato inosservato tra i fan.

Gelsomina partecipa al matrimonio di Titti accompagnata da Domenico e tra i due ci sono un bel po' di sguardi complici e sorridenti.

I fan polemici per gli spoiler della Rai sul finale di Mina Settembre

Una scena che toglie goni dubbio sul fatto che, nel gran finale di Mina Settembre 2, tra Gelsomina e l'affascinante ginecologo trionferà l'amore, dato che l'uomo è stato invitato pure alle nozze di Titti non essendo un suo amico.

"Hanno svelato le scene conclusive, ma proprio gli ultimi 5 minuti, dato che si vedono Mina e Domenico felici", ha scritto un fan sui social.

"Oddio hanno mostrato il matrimonio", scrive un altro spettatore della fiction con Serena Rossi che sembra non aver gradito lo spoiler fatto dalla Rai sul finale.