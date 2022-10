Continuano le crisi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. L'ultimo in ordine di tempo ad aver messo in discussione la sua permanenza nella casa è stato Luca Salatino, dopo un vivace scambio di opinioni con Cristina Quaranta. A far perdere le staffe all'ex tronista è stata una battuta che la coinquilina ha fatto sul suo rapporto con Nikita, che potrebbe non piacere alla fidanzata Soraia. Nervi tesi anche tra la bionda soubrette e Carolina, che l'ha punzecchiata sulle confidenze che si prenderebbe con Amaurys.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip

Una domanda che Cristina ha fatto a Luca sul legame che sta costruendo con Nikita ha scatenato una lite che ha animato il sabato sera dei vipponi e dei telespettatori.

L'ex tronista, infatti, ha sbottato nel sentire la compagna d'avventura insinuare che potrebbe esserci malizia da parte della giovane influencer, un avvicinamento che potrebbe non far piacere a Soraia Cerruti.

Salatino si è subito difeso dicendo che la sua fidanzata è troppo intelligente per essere gelosa di una semplice amicizia, ma quando Quaranta ha insistito sull'argomento ha perso le staffe: "Ma saprò io se a lei può dare fastidio o no? La conosco come le mie tasche".

La bionda soubrette non ha cambiato idea e ha continuato ad affermare che l'atteggiamento di Pelizon nei confronti dell'ex tronista non sarebbe rispettoso verso la dolce metà di quest'ultimo che lo sta seguendo da casa.

Il parere sul futuro al Grande Fratello Vip

Il giorno dopo aver discusso con Cristina, Luca è apparso malinconico e provato: anche se è convinto di non aver fatto nulla di male, il concorrente del Grande Fratello Vip sembra non reggere più la pressione del gioco, soprattutto se qualcuno arriva al punto di toccare i suoi affetti.

Chiacchierando con Charlie di quello che è accaduto la sera precedente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso: "Questo gioco non fa per me, io non ce la faccio".

"Giochetti, trucchetti io non sono così" ha aggiunto il ragazzo.

Non è la prima volta che pensa di abbandonare il programma di Canale 5 per tornare alla sua vita, alla fidanzata che gli manca tantissimo e per la quale ha detto farebbe di tutto.

Lo scontro tra primedonne al Grande Fratello Vip

Questo weekend, però, Cristina non ha litigato soltanto con Luca.

La showgirl, infatti, ha risposto per le rime a Carolina che la rimproverava per "predicare bene e razzolare male".

Dopo aver assistito alla tirata d'orecchie di Quaranta a Nikita sul fatto che non dovrebbe prendersi troppe confidenze con un inquilino fidanzato, Marconi l'ha presa da parte e le ha detto che secondo lei starebbe facendo lo stesso con un altro concorrente del Grande Fratello Vip.

"Anche tu ballavi con le gambe aperte con Amaurys che è sposato, io non mi permetterei mai. Credo sia la stessa cosa. Tu gli sei saltata addosso e ti sei divertita, io non lo farei mai perché so che è sposato" ha sbottato la protagonista del reality Mediaset.

Mentre Cristina cercava di differenziare le due situazioni tirate in ballo, la sudamericana ha aggiunto: "Per me non c'è malizia né da parte tua né da Nikita che fa un massaggio a Luca".

"Se non fai l'osservazione su di lei, non puoi farla sugli altri" ha chiosato Carolina.