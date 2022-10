Le trame delle puntate di Una vita, in onda su Canale 5 dal 17 al 22 ottobre, vedono la partenza di David e Valeria, decidi a rifarsi Una vita oltreoceano. Ci sarà pure un altro colpo di scena: l'arrivo nel quartiere di una misteriosa ragazza, Gabriela, che si scoprirà essere la figlia di Genoveva.

Una vita, trame al 22 ottobre: Genoveva ha perso il bambino

Una vita si avvia verso il finale di stagione. In Spagna la soap ha già chiuso i battenti da più di un anno e presto anche il pubblico di Canale 5 assisterà al gran finale. Non mancheranno i colpi di scena, soprattutto dopo la morte di Aurelio Quesada.

Nelle puntate in onda nella settimana sino al 22 ottobre, Genoveva non sembrerà particolarmente addolorata per la morte del marito. Non solo, si mostrerà fredda e glaciale nel momento in cui comunicherà alle vicine di aver perso il bambino che aspettava da Aurelio. Intanto Lolita chiederà spiegazioni a Fidel circa gli ultimi accadimenti.

David e Valeria lasciano Acacias alla volta degli Stati Uniti

Nel corso dei nuovi appuntamenti di Una vita, David e Valeria si appresteranno a lasciare Acacias alla volta degli Stati Uniti. I due vorranno lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una nuova vita oltreoceano, e saranno alle prese con tutte le scartoffie necessarie per poter partire. Nel frattempo, dopo la morte di Aurelio, il maggiordomo Marcelo sarà intenzionato a lasciare il quartiere.

Alodia e Ignacio si trasferiranno finalmente nella loro casa, per la gioia di Bellita e José, che potranno riavere la loro privacy. Arriverà il momento della partenza di David e Valeria e prima di lasciare Acacias i due saluteranno tutti i vicini.

Spoiler Una vita: arriva Gabriela, la figlia segreta di Genoveva

Un nuovo colpo di scena attende i telespettatori di Canale 5, proprio nelle puntate in onda fino al 22 ottobre.

Se da un lato il pubblico saluterà David e Valeria, dall'altra farà la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Gabriela, una giovane e misteriosa ragazza che, non appena metterà piede nel quartiere, vorrà far visita a Genoveva. Si scoprirà che la ragazza non è altro che la figlia della dark lady. Nel frattempo Marcelo, su richiesta di Genoveva, accetterà di rimanere ad Acacias.

Indubbiamente l'arrivo di Gabriela è destinato a rivoluzionare le dinamiche della soap. Con il passare delle puntate il pubblico avrà modo di conoscerla meglio. Si preannuncia un finale di stagione al cardiopalma. Per non perdere nulla di ciò che accadrà nel ricco quartiere di Acacias, si ricorda che Una vita va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.