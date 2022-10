Soraia Ceruti ha deciso di prendere subito parola su una vicenda che è sulla bocca di tutti da qualche ora, ovvero da quando nella casa del GF Vip è nata una discussione sul rapporto tra Luca e Nikita. A Cristina ed Elenoire, che hanno insinuato che a lei potrebbero dare fastidio le confidenze che la vippona si starebbe prendendo nei confronti del suo fidanzato, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivolto parole dure e pungenti.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Il massaggio che Nikita ha fatto a Luca di recente, ha scatenato una discussione inaspettata tra le mura del GF Vip.

Cristina ha punzecchiato il tronista dicendogli che secondo lei Soraia potrebbe reagire male al contatto fisico che ha avuto con un'altra donna: la battuta della vippona ha fatto perdere le staffe a Salatino, che ha difeso la sua storia d'amore da qualsiasi tipo di insinuazione infondata.

A dare manforte a Quaranta, è stata Elenoire, che non ha perso l'occasione per stuzzicare il romano a distanza su una presunta mancanza di rispetto nei confronti della sua dolce metà che lo guarda da casa. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sentendosi chiamata in causa, ha usato i social network per far chiarire la propria posizione in questa vicenda che ha mandato in crisi Luca nelle ultime ore.

Le parole dall'esterno sul GF Vip

Sentendo il suo fidanzato "minacciare" di abbandonare la casa del GF Vip dopo la discussione con Cristina, Soraia ha voluto spronarlo a distanza con un post Instagram che contiene parecchie frecciatine verso coloro che stanno criticato il suo amore. "Rifletterei su questo video invece che pensare a me", ha esordito Ceruti nel commento che ha fatto a una scena in cui si vede la bionda showgirl abbracciare per terra Amaurys Perez.

La stoccata alla donna è un chiaro riferimento a quello che lei ha detto su Nikita e sul massaggio "equivoco" che avrebbe fatto a Salatino, quello che è stato definito una mancanza di rispetto verso colei che è a casa. "Ho 28 anni, non 10. Riesco a capire la differenza tra un massaggio fatto con malizia e uno fatto con purezza", ha proseguito la giovane nello sfogo col quale ha difeso sia Luca che Pelizon.

"Cara Quaranta, spero che il suo commento sia frutto del fatto che sei ignorante e non per una provocazione", ha scritto ancora Soraia sui social network.

Il parere del pubblico del GF Vip

La fidanzata di Luca, poi, si è detta certa del fatto che tutti gli attacchi che il romano sta ricevendo in questi giorni, sarebbero un tentativo di qualche vippone di minare il successo che sta avendo. "Avete capito che è molto amato", ha sbottato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. Nel mirino di Ceruti, poi, è finita anche Elenoire, che ha supportato la teoria di Cristina sulla mancanza di rispetto di Nikita nei suoi confronti: "Fai ridere, giuro i tuoi commenti mi fanno volare".

La ragazza ha rivolto qualche parola anche a Salatino, al quale ha consigliato di valutare per bene le persone con le quali sta facendo il percorso nella casa del GF Vip: "Tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia, così non lascerà tracce su di te".

Insomma, Soraia non ha provato alcun tipo di gelosia nel vedere Nikita fare un massaggio al suo compagno, anzi si è risentita per gli attacchi gratuiti che i due vipponi hanno ricevuto da parte di qualche concorrente che probabilmente li teme nel gioco.

Domani, lunedì 10 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 ed è quasi sicuro che Alfonso Signorini affronterà questo argomento per cercare di capire se Cristina ha provato a "sabotare" Luca oppure se è davvero convinta di quello che ha detto.