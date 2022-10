Grande Fratello Vip 7 perde ascolti in prime time nonostante il ritorno in studio di Marco Bellavia. La nuova puntata del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, trasmessa giovedì 20 ottobre in prima serata, non ha vinto la gara di ascolti della serata.

Ad avere la meglio, infatti, è stata la prima puntata della fiction Vincenzo Malinconico con protagonista Massimiliano Gallo, che ha dominato la serata auditel con una media del 23% di share.

Calano gli ascolti del Grande Fratello Vip 7 con il ritorno di Marco Bellavia

Nel dettaglio, l'ultima puntata del GF Vip trasmessa giovedì sera in tv è stata incentrata in primis sul ritorno in studio di Marco Bellavia.

Dopo il suo ritiro dal programma, Bellavia è tornato di nuovo in studio per prendere parte ad un confronto diretto con i suoi compagni di avventura, rei di avergli voltato le spalle in un momento di grande difficoltà personale.

Una puntata decisamente molto attesa, la quale però non ha registrato nessun botto dal punto di vista auditel, dato che il reality show ha pure perso spettatori rispetto alla puntata precedente.

L'appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip di questo giovedì sera è stato seguito da una platea di circa 2,4 milioni di spettatori, in calo di circa 300 mila fedelissimi rispetto alla puntata di lunedì sera.

Alfonso Signorini battuto da Vincenzo Malinconico: il GF Vip perde spettatori

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, nel corso della lunghissima diretta che ha coperto prima e seconda serata su Canale 5, ha registrato una media del 19,30% di share.

Numeri che non hanno permesso al GF Vip di vincere la gara degli ascolti del prime time, dove a trionfare è stata la prima puntata della fiction Vincenzo Malinconico.

La serie tv con protagonista Massimiliano Gallo è stata seguita da una media di 4,1 milioni di spettatori ed ha totalizzato uno share complessivo del 23%, mettendo "KO" il reality show di Canale 5.

In daytime crescono gli ascolti di Barbara d'Urso dopo il GF Vip

In daytime, invece, l'appuntamento con la striscia del GF Vip condotta da Signorini ha registrato una media del 18,70% subito dopo la messa in onda di quella dedicata ad Amici 22 che ha sfiorato il 20% di share.

A seguire crescono gli ascolti di Pomeriggio 5. Il talk show condotto da Barbara d'Urso, complice la messa in onda di uno speciale Tg1 trasmesso al posto de La Vita in diretta, ha registrato un notevole incremento auditel.

La puntata di del 20 ottobre ha toccato una media di circa 1,8 milioni di spettatori su Canale 5 con uno share del 19,20% nella prima parte e il 16,70% nella seconda parte contro il 15% registrato dal telegiornale su Rai 1.