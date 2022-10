Oggi, venerdì 21 ottobre, è stata pubblicata un'interessante intervista di Tina Cipollari; l'opinionista di Uomini e Donne ha commentato gli attuali protagonisti del cast, a partire da quelli che la convincono meno. Su Federica Aversano, ad esempio, la bionda vamp ha detto che farebbe meglio ad ammettere che non le piace nessuno dei corteggiatori. A sorpresa, poi, la romana ha scelto Gemma Galgani come possibile compagna di aperitivo lontano dalle telecamere: l'astio tra le due sempre essere sparito, tant'è che è con Pinuccia che la donna se le prende quotidianamente.

L'ironia sulla dama di Uomini e Donne

Gli spettatori di Uomini e donne se ne sono accorti da tempo che Tina non ce l'ha più con Gemma con una volta: da mesi, infatti, la 72enne non riceve più feroci attacchi o critiche dall'opinionista che ha individuato in Pinuccia la sua nuova "vittima" preferita.

A conferma del fatto che l'antipatia nei confronti di Galgani è ridotta al minimo, ci sono le dichiarazioni distensive e ironiche che Cipollari ha rilasciato sull'ormai ex "antagonista" del cast.

Quando il giornalista le ha chiesto con chi tra Gemma, Ida e Roberta farebbe un aperitivo lontano dalle telecamere, la vamp non ha avuto dubbi e ha risposto immediatamente facendo il nome della dama di Torino.

"Sceglierei lei tra le tre perché è l'unica che può darmi consigli sull'amore. Vorrei carpire qualche segreto per conquistare un uomo, come si fa a tenerlo legato a sé", ha fatto sapere la collega di Gianni Sperti.

Chiaramente queste sono battute e velate frecciatine alle tante delusioni amorose nelle quali la protagonista del Trono Over continua ad incappare da oltre 13 anni, ma già il fatto che Tina l'abbia bonariamente presa in giro nell'intervista conferma che non ce l'ha più con lei in modo "cattivo".

Gli scontri con Pinuccia a Uomini e Donne

Se su Gemma fa battute divertenti, è su Pinuccia che Tina ha preferito non rilasciare dichiarazioni nell'intervista che ha concesso al magazine di Uomini e Donne il 21 ottobre.

Con la signora di Vigevano, infatti, l'opinionista è ai ferri corti da mesi e quasi in ogni puntata avviene un nuovo litigio che finisce con la dama in lacrime nel backstage.

In uno dei recenti appuntamenti che è andato in onda su Canale 5, ad esempio, la protagonista del Trono Over ha sbottato e ha avvisato Cipollari che se continua ad attaccarla le arriverà una denuncia.

Tra le due non corre buon sangue dalla scorsa primavera, ovvero da quando la collega di Gianni Sperti ha iniziato a criticare l'insistenza di Della Giovanna con Alessandro Rausa: sebbene il cavaliere abbia ripetuto moltissime volte che tra loro c'è solo amicizia, Pinuccia lo corteggia e spera che possa nascere l'amore.

La stoccata sulla tronista di Uomini e Donne

Un'altra protagonista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne che Tina ha criticato aspramente, è Federica Aversano.

L'opinionista del dating-show, infatti, ha inserito la tronista nell'elenco di quei personaggi che meno la convincono e ha spiegato il perché: "Non mi piace come si pone con i corteggiatori.

Sembra che sia alla ricerca dell'uomo impossibile".

"Non sa neanche lei cosa vuole e penso che non le piace nessuno di quei ragazzi. Farebbe prima ad eliminarli tutti e ricominciare da zero", ha aggiunto Cipollari nell'intervista che è stata pubblicata venerdì 21 ottobre.

Sempre in merito al percorso nel Trono Classico della bella napoletana, la vamp ha detto: "Se continua così, resterà con un pugno di mosche in mano".

Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate, fanno sapere che Federica ha iniziato a provare un interesse per Federico, l'unico fino ad ora ad aver realmente attirato l'attenzione della giovane sul trono.